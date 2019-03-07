Два законопроекта по укреплению гендерного равенства в Узбекистане в двухмесячный срок разработают Комитет женщин, Министерство юстиции и Национальный центр по правам человека. Это поручение закреплено в постановлении президента Узбекистана, подписанного 7 марта, в преддверии Международного женского дня.

Проект закона «О гарантиях равных прав и равных возможностей для мужчин и женщин» должен предусматривать:

понятие и виды гендерного равенства;

задачи и функции уполномоченных органов;

участие в государственном управлении, нормы по обеспечению гендерного равенства при принятии на работу или найме, получении кредита и занятии предпринимательством;

меры, направленные на предупреждение нарушений гендерного равенства, а также ответственность за совершение поступок, приводящих к таким нарушениям.

Законопроект «О защите женщин от притеснений и насилия», как ожидается, будет включать:

виды притеснений и насилия в быту, на рабочих местах и образовательных учреждениях;

задачи и функции уполномоченных органов;

меры, направленные на предупреждение притеснений и насилия, а также ответственность за совершение таких поступков;

процессуальные гарантии досудебного и судебного процессов, направленные на защиту лиц, подвергшихся притеснениям и насилию.

С целью недопущения гендерной дискриминации женщин создается Комиссия по защите гендерного равенства женщин при содействии Комитета женщин.

Ее основными задачами определены:

активное участие в осуществлении государственной политики, направленной на обеспечение гендерного равенства и улучшение социальных условий женщин в стране;

рассмотрение обращений государственных органов и других организаций по нарушениям гендерного равенства женщин;

реализация мер по вопросам профессиональной сегрегации, разницы в заработной плате, увеличения доли женщин среди экономически активных слоев населения;

разработка предложений по имплементации общепризнанных международных норм в национальные законодательные акты по искоренению всех форм дискриминации прав женщин;

определение мер, направленных на повышение правовой культуры женщин и эффективное обеспечение их реализации, а также организация широкомасштабной пропагандистской деятельности.

В двухмесячный срок на сайте gender.stat.uz будет обеспечено размещение и постоянное обновление минимальных гендерных показателей и других сведений, рекомендованных Комиссией по статистике ООН.

Министерство занятости и трудовых отношений, Министерство юстиции и Комитет женщин Узбекистана в трехмесячный срок проведут инвентаризацию законодательных актов с точки зрения наличия предпосылок трудовой и предпринимательской дискриминации женщин. Предложения по их устранению будут внесены в Кабинет Министров.