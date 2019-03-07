«Центры предпринимательства женщин» со статусом негосударственной некоммерческой организации образуются постановлением президента об усилении гарантий трудовых прав женщин от 7 марта.

Документ предлагает установить для центров следующие задачи:

содействие в переподготовке женщин, долгое время находившихся в отпуске по уходу за ребенком, оказавшихся в затруднительном экономическом положении, профессиям, востребованным на рынке труда и их трудоустройстве;

привлечение в центры женщин, желающих заниматься предпринимательством, и содействие им в организации дела;

обучение женщин навыкам ведения бизнеса, консультативная помощь в подготовке бизнес-идей, в том числе в подготовке бизнес-плана проекта, выборе и использовании режимов налогообложения, ведении бухгалтерского учета и пользовании информационными технологиями;

содействие в выделении начинающим женщинам-предпринимателям пустующих зданий в махаллях;

помощь и консультации женщинам-предпринимателям и женщинам, желающим начать свое дело, в поиске надежных партнеров, приобретении минитехнологий и оборудования, реализации произведенной продукции и получении льготного кредита.

Центры в форме бизнес-инкубаторов организовываются за счет средств Общественного фонда по поддержке женщин и семьи. Расходы на содержание центров и укрепление их материально-технической базы финансируются за счет средств, поступивших от начисления процента из ресурсов Общественного фонда по поддержке женщин и семьи, выданных коммерческим банкам для предоставления льготных кредитов, а также за счет грантов международных организаций.

Женщины, желающие заниматься предпринимательством, обучаются по специальной программе на основе списка, формируемого местным хокимиятом и комитетом женщин.

Женщинам, успешно освоившим специальную программу обучения, по рекомендации комитета женщин для организации предпринимательской деятельности выделяются льготные кредиты на срок не менее 3 лет с 6-месячным льготным периодом и 8-процентной годовой ставкой.

Источником льготных кредитов считаются ресурсные средства в размере 100 млрд сумов, ежегодно выделяемых коммерческим банкам Общественным фондом по поддержке женщин и семьи.

Не менее 50% настоящих ресурсных средств должны направляться на развитие бизнеса женщин, проживающих в сельской местности.