Турция подарила Ташкенту более 30 тысяч саженцев деревьев. Подарок преподнесен столице Узбекистана по итогам визита хокима Ташкента в Турцию в августе прошлого года, сообщила пресс-служба столичного хокимията.

«Привезенные саженцы хранятся в парнике. Сейчас они проходят акклиматизацию после транспортировки. Среди саженцев — можжевельник, кипарисовик Лейланда, бересклет японский, абелия, туя и другие виды», — отмечается в сообщении.

Саженцы временно высадят на специально подготовленном участке в поле для прорастания их в высоту в 1,5−2 м, затем — перенесут на улицы столицы.

Напомним, этой весной в Ташкенте планируется посадить около 410 тысяч фруктовых и декоративных деревьев. В городе также будет реализован проект «Зеленый пояс», в рамках которого вдоль Ташкентской кольцевой автодороги будут посажены быстрорастущие лиственные и хвойные деревья.

Сегодня, отмечают в хокимияте, зеленые зоны занимают 15,2 тысячи га земли от общей площади Ташкента в 33 тысячи га.