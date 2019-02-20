Хокимият Ташкента совместно с городским Управлением по экологии и охране окружающей среды запускают проект «Зеленый пояс». Распоряжение об этом 19 февраля подписал хоким столицы Джахонгир Артыкходжаев, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Госкомэкологии.

Проект будет реализован вдоль Ташкентской кольцевой автодороги, где в период с 20 февраля по 20 апреля и с 20 октября по 20 декабря будут посажены быстрорастущие лиственные и хвойные деревья, адаптированные к местному климату и устойчивые к маловодью.

Всего в текущем году планируется посадить 4300 деревьев. В частности, 1000 деревьев будут высажены с промежутком в 3 м у массива Ибн Сино в Шайхантахурском районе, 300 — у моста Назарбек в Учтепинском районе и 3000 — на территории между Сергелийским районом Ташкента и Зангиатинским районом Ташкентской области.

Районные хокимияты должны образовать рабочие группы для эффективной реализации проекта и закрепить ответственных за уходом и формовкой деревьев, а также их защиту от вредителей.

Решением хокима также предусмотрена посадка фруктовых и декоративных деревьев на территориях махаллей и учебных заведений столицы.

В июле прошлого года начальник Ташкентского управления по экологии и охране окружающей среды Нодиржон Юнусов сообщал о планах окружить город «Зеленым поясом» для его защиты от пыли и оздоровления экологической ситуации.