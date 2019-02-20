Хокимият Ташкента совместно с городским Управлением по экологии и охране окружающей среды запускают проект «Зеленый пояс». Распоряжение об этом 19 февраля подписал хоким столицы Джахонгир Артыкходжаев, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Госкомэкологии.
Проект будет реализован вдоль Ташкентской кольцевой автодороги, где в период с 20 февраля по 20 апреля и с 20 октября по 20 декабря будут посажены быстрорастущие лиственные и хвойные деревья, адаптированные к местному климату и устойчивые к маловодью.
Всего в текущем году планируется посадить 4300 деревьев. В частности, 1000 деревьев будут высажены с промежутком в 3 м у массива Ибн Сино в Шайхантахурском районе, 300 — у моста Назарбек в Учтепинском районе и 3000 — на территории между Сергелийским районом Ташкента и Зангиатинским районом Ташкентской области.
Районные хокимияты должны образовать рабочие группы для эффективной реализации проекта и закрепить ответственных за уходом и формовкой деревьев, а также их защиту от вредителей.
Решением хокима также предусмотрена посадка фруктовых и декоративных деревьев на территориях махаллей и учебных заведений столицы.
В июле прошлого года начальник Ташкентского управления по экологии и охране окружающей среды Нодиржон Юнусов сообщал о планах окружить город «Зеленым поясом» для его защиты от пыли и оздоровления экологической ситуации.
Nodir Khusanhodjayev
Только не нужно сажать елки.
Андрей М07
Что насчёт юридической оценки срубки сквера Ташкента? Срок давности ещё не истёк, тем более по статье предательство он пожизненный. Срубщиков деревьев, не иначе как предателей в таком жарком климате расценивать нельзя.
Борис Халиков
Что дадут эти 4300 деревьев для экологии? Ничего. 300 000 (триста тысяч) деревьев, это еще кое что.
Аким Юнусов
Деревья надо сажать внутри города, иначе не будет толку, кислород не будет попадать в город, дайте уже дорогу умным, молодым урбанистам!
Кардинал Ришелье
Тополь, чинары, вот это нужно сажать, иначе опять бюджетные (наши с вами деньги) — на ветер.
Алиса
очень хорошее начинание, но, все же, стоит, наконец, прислушаться и к мнению жителей, и к здравому смыслу (учитывая особенности климата), и сделать выбор (хотя бы по большинству) в пользу лиственных деревьев. а так же прекратить надругаться над уже имеющимися деревьями, неправильно их обрезая. и, конечно, не ограничиваться зеленым поясом, а также увеличивать насаждения и в самом городе