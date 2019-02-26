Около 410 тысяч фруктовых и декоративных деревьев планируется посадить в Ташкенте этой весной, сообщила пресс-служба столичного хокимията.

Для посадки готовятся каштан, клен, ясень, дуб, тюльпанные деревья, софора, из кустарников — форзиция, японская айва, магнолия, сирийская роза и другие растения, заменяющие друг друга по цветению поэтапно в течение года.

«Центральные и другие улицы столицы нынешней весной украсят также тюльпаны, виолы, тагетесы и сальвии (бархатцы и шалфей — ред.)», — говорится в сообщении.

По данным городской администрации, прошлой осенью в столице высадили 168,1 тысячи саженцев деревьев и кустарников, а также 5 миллионов многолетних и однолетних цветов.

Сегодня, отмечают в хокимияте, зеленые зоны занимают 15,2 тысячи га земли от общей площади Ташкента в 33 тысячи га.

«Создание зеленых зон, парков и скверов с зелеными насаждениями необходимо не только для ландшафтного дизайна мегаполиса, но, прежде всего, для поддержания чистоты окружающей среды. Деревья очищают воздух, препятствуют распространению выхлопных газов, гасят уровень шума, смягчают температуру и сухость воздуха», — подчеркивается в сообщении.

Ранее хокимият объявил о запуске проекта «Зеленый пояс». Он будет реализован вдоль Ташкентской кольцевой автодороги, где весной и в осенне-зимний период будут посажены быстрорастущие лиственные и хвойные деревья.