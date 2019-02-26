Около 410 тысяч фруктовых и декоративных деревьев планируется посадить в Ташкенте этой весной, сообщила пресс-служба столичного хокимията.
Для посадки готовятся каштан, клен, ясень, дуб, тюльпанные деревья, софора, из кустарников — форзиция, японская айва, магнолия, сирийская роза и другие растения, заменяющие друг друга по цветению поэтапно в течение года.
«Центральные и другие улицы столицы нынешней весной украсят также тюльпаны, виолы, тагетесы и сальвии (бархатцы и шалфей — ред.)», — говорится в сообщении.
По данным городской администрации, прошлой осенью в столице высадили 168,1 тысячи саженцев деревьев и кустарников, а также 5 миллионов многолетних и однолетних цветов.
Сегодня, отмечают в хокимияте, зеленые зоны занимают 15,2 тысячи га земли от общей площади Ташкента в 33 тысячи га.
«Создание зеленых зон, парков и скверов с зелеными насаждениями необходимо не только для ландшафтного дизайна мегаполиса, но, прежде всего, для поддержания чистоты окружающей среды. Деревья очищают воздух, препятствуют распространению выхлопных газов, гасят уровень шума, смягчают температуру и сухость воздуха», — подчеркивается в сообщении.
Ранее хокимият объявил о запуске проекта «Зеленый пояс». Он будет реализован вдоль Ташкентской кольцевой автодороги, где весной и в осенне-зимний период будут посажены быстрорастущие лиственные и хвойные деревья.
Ильдар Гараев
А Чинары не будут сажать?
валентин ким
клен вроде и есть чинара
Батыр Зенюков
Отлично. Это хорошо,у нас жаркий климат, деревьев мало. Пускай сажают молодцы, нетолько же вырубать умеют.
Oqilhon Isroilhonov
ну наконец то
Beka Geo
Под такое дело можно объявить и хашар.
П.с.
По данным городской администрации, прошлой осенью в столице высадили 168,1 тысячи саженцев деревьев и кустарников✓✓✓
Сколько из этих саженцев прижилось? Сколько деревьев ожидать через 5 лет?
Halida Ahmedova
Почему не указывают, где это будет высаживаться, опять только в центре? И почему нет чинар и дубов в списке? Почему бы не запустить опрос населения, где нужны посадки деревьев и кустарников, кто решает, что где сажать?
Павел
Дай бог чтобы они прижились. Уже саженцы не те, да и мелиорации в столице уже нет. Все арыки завалены, забетонированы
Muhammed Kh
Не путайте клен с чинарой. Растения разные, но по тенистости почти равные. Только платан растет быстрее клена, но у клена преимущества по эстетике и безвредности для аллергиков
Beka Geo
Кстати, раз саженцы за наши налоги, то неплохо бы получать ежегодный подробный отчет от каждого районного хокимиата о состоянии деревьев, по каждой улице района.
Хотя, о чем это я.. Деревья никого кроме ташкентцев не интересуют.