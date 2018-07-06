Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана, член фракции Социал-демократической партии «Адолат» Кодир Джураев призвал начальника Каттакурганского отдела внутренних дел и прокурора города взять на себя вину за инцидент с оскорблением женщины и подать в отставку. Такое мнение он выразил на своей странице в Facebook.
«Отставка руководителей города — самый рациональный путь! Ужасный случай в Каттакургане произошел не только по вине одного человека. Виноват весь руководящий состав города! Будет правильно, если начальник ОВД и прокурор города возьмут всю вину на себя и подадут в отставку», — заявил он.
«Почему?! За то, что не смогли оправдать доверие народа; за то, что не смогли объяснить сотрудникам суть и смысл текущей политики государства и не обеспечили контроль над ними; за то, что не обеспечили безоговорочное исполнение поручений президента; самое ужасное — за то, что допустили унижение женщины — будущего нации», — отмети он.
Другой депутат — член фракции Либерально-демократической партии Расул Кушербаев назвал случившееся позором. «Они раздели не подозреваемую в воровстве женщину, а всю нацию, народ, государство. Они растоптали наши законы, наше достоинство, наше мужское имя… Позор! Позор! Позор!» — написал он в Facebook.
3 июня в коридоре здания Каттакурганского городского ОВД оперуполномоченный Санат Умаров и другие оскорбили и заставили раздеться женщину, обвинив ее в совершении кражи. При этом Умаров вел видеозапись. Женщина обратилась в правоохранительные органы с заявлением только 22 июня. Об инциденте стало известно 4 июля, когда видеозапись опубликовало в интернете радио «Озодлик».
На видео слышен голос еще одной женщины, однако детали дела, в том числе число пострадавших и виновных, станут известны после завершения следствия, сообщили «Газете.uz» в Генеральной прокуратуре.
Инцидент в Каттакургане осудила заместитель премьер-министра, председатель Комитета женщин Танзила Нарбаева. Она сообщила, что комитет проведет переговоры с МВД о недопущении таких случаев в будущем. МВД в своем заявлении пообещало вести чистку своих рядов от «случайно оказавшихся в них сотрудников».
Marina Kondyukova
Каттакурган у всех на устах, а может не только там подобное происходило? Нужна повальная проверка по всем регионам.
SLAVIK SUHONOSOV
а что это изменит если уволят начальник и прокурора думаете основная масса сотрудников сразу станут культурными вежливыми и начнут уважать народ которому должны служить и защищать. после таких случаев люди боятся лишний раз обращаться к сотрудникам милиции потаму что не знают какой попадется сотрудник культурный и порядочный или самодур с чувством вседозволености и безнаказоности.
Artem Is
Без ведома руководства такой беспредел не мог происходить. На Западе министры в отставку уходили за меньшее, а тут будут дружно притворяться, что это был единичный случай, а не слаженная система по уничтожению человеческого достоинства. Там рядом второй голос слышен, то есть уже это не один человек. Начальник районного и городского ОВД должны были быть сняты в тот же день, должна быть создана РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КОМИССИЯ по расследованию, начальник областного УВД должен был быть отстранен или понижен в должности, а министр должен был лично продемонстрировать жесткость и наказать всех причастных. И это еще до официального производства по уголовному делу. Но мы же в Узбекистане, у нас все будет “своим путем“.