Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана, член фракции Социал-демократической партии «Адолат» Кодир Джураев призвал начальника Каттакурганского отдела внутренних дел и прокурора города взять на себя вину за инцидент с оскорблением женщины и подать в отставку. Такое мнение он выразил на своей странице в Facebook.

«Отставка руководителей города — самый рациональный путь! Ужасный случай в Каттакургане произошел не только по вине одного человека. Виноват весь руководящий состав города! Будет правильно, если начальник ОВД и прокурор города возьмут всю вину на себя и подадут в отставку», — заявил он.

«Почему?! За то, что не смогли оправдать доверие народа; за то, что не смогли объяснить сотрудникам суть и смысл текущей политики государства и не обеспечили контроль над ними; за то, что не обеспечили безоговорочное исполнение поручений президента; самое ужасное — за то, что допустили унижение женщины — будущего нации», — отмети он.

Другой депутат — член фракции Либерально-демократической партии Расул Кушербаев назвал случившееся позором. «Они раздели не подозреваемую в воровстве женщину, а всю нацию, народ, государство. Они растоптали наши законы, наше достоинство, наше мужское имя… Позор! Позор! Позор!» — написал он в Facebook.

3 июня в коридоре здания Каттакурганского городского ОВД оперуполномоченный Санат Умаров и другие оскорбили и заставили раздеться женщину, обвинив ее в совершении кражи. При этом Умаров вел видеозапись. Женщина обратилась в правоохранительные органы с заявлением только 22 июня. Об инциденте стало известно 4 июля, когда видеозапись опубликовало в интернете радио «Озодлик».

На видео слышен голос еще одной женщины, однако детали дела, в том числе число пострадавших и виновных, станут известны после завершения следствия, сообщили «Газете.uz» в Генеральной прокуратуре.

Инцидент в Каттакургане осудила заместитель премьер-министра, председатель Комитета женщин Танзила Нарбаева. Она сообщила, что комитет проведет переговоры с МВД о недопущении таких случаев в будущем. МВД в своем заявлении пообещало вести чистку своих рядов от «случайно оказавшихся в них сотрудников».