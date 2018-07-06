Комитет женщин Узбекистана проведет переговоры с Министерством внутренних дел по вопросам недопущения случаев, подобных произошедшему в Каттакургане Самаркандской области. Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель премьер-министра, председатель Комитета женщин Танзила Нарбаева.

3 июня в коридоре здания Каттакурганского городского ОВД оперуполномоченный Санат Умаров и другие оскорбили и заставили раздеться женщину, обвинив ее в совершении кражи. При этом Умаров вел видеозапись. Женщина обратилась в правоохранительные органы с заявлением только 22 июня. Об инциденте стало известно 4 июля, когда видеозапись опубликовало в интернете радио «Озодлик».

"Как женщина, как руководитель комитета я резко осуждаю грубое отношение к нашей самаркандской сестре", — отметила Танзила Нарбаева. Она пообещала лично контролировать процесс рассмотрения дела и наказания виновного.

«Я обеспечу обязательное участие наших представителей в судебном процессе и защиту чести Женщины», — подчеркнула она.

Это второе заявление вице-премьера по данному инциденту. В первом заявлении она назвала происшествие выходящим за все рамки приличия и заверила, что комитет работает над тем, чтобы обеспечить защитой всех женщин страны.

Дело взято под особый контроль генерального прокурора Узбекистана.

МВД в своем заявлении выразило сожаление о случаях совершения «отдельными нечистыми сотрудниками нарушений закона» и пообещало чистку рядов от «случайно оказавшихся в них сотрудников».