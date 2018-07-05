В отделе внутренних дел Каттакургана Самаркандской области оперативный работник Санат Умаров подверг женщину унижениям, раздев ее догола. Генеральная прокуратура Узбекистана взяла дело под особый контроль, сообщила «Газете.uz» начальник отдела по связям с общественностью и правовой информации Генпрокуратуры Сурайё Рахмонова.

В среду радио Озодлик опубликовало видеозапись, на которой сотрудник ОВД унижает честь и достоинство задержанной женщины. На записи мужчина за кадром грубит, использует матерные слова, кричит на женщину, приказывает ей раздеться и затем пытается выставить ее раздетой на улицу.

Как отметили в Генпрокуратуре, в настоящее время оперативный работник задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 206 Уголовного кодекса (превышение власти или должностных полномочий должностным лицом, то есть умышленное совершение должностным лицом государственного органа, организации с государственным участием или органа самоуправления граждан действий, выходящих за пределы полномочий, предоставленных ему законом, причинившее крупный ущерб либо существенный вред правам или охраняемым законом интересам граждан либо государственным или общественным интересам).

В отношении руководства ОВД Каттакургана проводится служебная проверка. Все лица, которые были так или иначе причастны к этому случаю или допустили подобный факт, будут привлечены к ответственности в рамках законодельства, отметила Сурайё Рахмонова.

«Это вопиющий случай. Такое абсолютно недопустимо, независимо от должности и ранга. Это дело взято под особый контроль генерального прокурора», — заявила официальный представитель Генпрокуратуры.