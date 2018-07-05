Заместитель премьер-министра Узбекистана, председатель Комитета женщин Танзила Нарбаева назвала случай с публичным оскорблением женщины в Каттакурганском районе Самаркандской области выходящим за рамки всех правил приличия. Комментарий вице-премьер опубликовала на своей странице в Facebook.

«История, произошедшая с самаркандской женщиной, безусловно, выходит за рамки всех этических правил. Прежде всего, речь должна идти об уровне воспитания этого „мужчины“», — заявила глава Комитета женщин.

Она не стала связывать ситуацию с деятельностью органов внутренних дел, подчеркнув, что это авторитетное министерство (МВД — ред.}, наоборот, «очищает свои ряды от нечистых, грубых сотрудников».

«Комитет женщин республики категорически против такого отношения к женщинам, независимо от того, какую ошибку они могли совершить! Мы работаем над тем, чтобы обеспечить защитой всех наших женщин. Если в семье, в трудовом коллективе, на улице женщина становится жертвой насилия, мы обязательно ее защитим», — заявила Танзила Нарбаева.

Вице-премьер отметила, что в каждом районе и городе сейчас создаются центры для оказания практической помощи женщинам, а также ведется разработка специального закона, направленного на предотвращение насилия.

По ее словам, произошедший случай «вызвал ненависть всех наших женщин, о чем свидетельствуют бурные обсуждения в социальных сетях».

«Мы ждем результатов расследования, начатого Генеральной прокуратурой, и мы обязательно займемся проблемой этой женщины», — подчеркнула Танзила Нарбаева.