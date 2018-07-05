Министерство внутренних дел Узбекистана вечером в четверг опубликовало официальное заявление по инциденту в Каттакурганском ОВД Самаркандской области, где оперативный работник капитан Санат Умаров публично унизил женщину.

Происшествие, ставшее самой обсуждаемой темой последних суток, ранее прокомментировали Генеральная прокуратура и заместитель премьер-министра, председатель Комитета женщин Танзила Нарбаева.

«В каждом обществе принято, что нельзя унижать достоинство человека, что честь человека должна цениться в любой ситуации и что его права должны быть полностью гарантированы. Очень прискорбно совершение нарушений закона некоторыми нечистыми сотрудниками», — говорится в заявлении от имени пресс-службы МВД.

В нем подтверждается личность сотрудника, проявившего неподобающее поведение, и говорится, что «на сегодняшний день Санат Умаров уволен из органов внутренних дел за свои негативные действия».





Прокуратура Самаркандской области возбудила уголовное дело в отношении Саната Умарова по части 1 статьи 206 Уголовного кодекса (превышение власти или должностных полномочий должностным лицом), сейчас ведутся следственные действия.





«Руководство МВД на постоянной основе предпринимает решительные меры по выявлению и предотвращению подобных негативных инцидентов, а также чистке рядов органов внутренних дел от нечистых и случайно оказавшихся в них сотрудников», — подчеркивается в заявлении.

По данным Генпрокуратуры, инцидент произошел 3 июня, а пострадавшая обратилась в правоохранительные органы с заявлением 22 июня. Об инциденте стало известно 4 июля, когда радио «Озодлик» распространило видеозапись, сделанную, как сообщается, самим Санатом Умаровым.