Департамент цифрового развития при хокимияте Ташкента и Фонд развития культуры и искусства Узбекистана объявили о завершении работ по снятию баннеров с фасадов и торцов жилых домов с мозаиками. Последние рекламные конструкции демонтировали на днях в Мирабадском и Алмазарском районах.

Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz».



Работами занимались специалисты четырёх организаций: Департамента цифрового развития, Фонда развития культуры и искусства Узбекистана, Агентства культурного наследия и Антимонопольного комитета.

В Фонде развития культуры и искусства Узбекистана «Газете.uz» сообщили, что проблемой сохранения мозаик ведомство занимается с 2021 года. На заре кампании специалисты собирали документы, изучали мозаики, проводили научно-экспертные советы и вносили панно в Национальный перечень объектов недвижимости материального культурного наследия.

Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz».



В конце марта вышло постановление Кабинета министров Узбекистана, которым 157 мозаичных панно в Ташкенте и регионах страны включили в национальный перечень как памятники монументального искусства. Из них 117 приходятся на столицу. Больше всего мозаик, согласно перечню, находятся в Алмазарском и Шайхантахурском районах.

После принятия решения правительства — с апреля по июнь — в Ташкенте от рекламы освободили более 40 панно.

«[До публикации документа] снятием рекламных баннеров с мозаик занимались не только мы, Агентство культурного наследия и хокимият, но и частные организации в рамках промо-кампаний», — отметили в Фонде развития и искусства.





Таким образом, за весь период программы рекламу сняли с 70 произведений монументального искусства, расположенных на фасадах жилых зданий Ташкента. Число мозаик, расположенных на нежилых зданиях и очищенных от рекламы, в ведомствах пока не уточнили.

По словам заместителя руководителя проектного офиса «Внешняя реклама» ДЦР Лазизбека Тошкулова, после демонтажа баннеров некоторые рекламные агентства по договору с ТЧСЖ или УК возвращали брандмауэрные панно, закрывающие мозаики, на фасады. Несколько таких случаев зафиксировано в Алмазарском районе. Рекламу повторно демонтировали сотрудники проектного офиса, который будет следить за тем, чтобы мозаики больше не перекрывали.

Лазизбек Тошкулов также отметил, что многим панно, расположенным на торцах многоэтажных жилых домов, требуется реставрация. Разрабатывается ли принята программа по их сохранению, в Фонде развития культуры и искусства Узбекистана пока не ответили.

Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz».



Напомним, в апреле Департамент цифрового развития запустил проект «Мозаики Ташкента». Он включает в себя фотографии и информацию о 390 мозаиках столицы, включая 15 утраченных.