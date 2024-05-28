Парламент Грузии большинством голосов преодолел вето, которое президент страны Саломе Зурабишвили наложила на закон «О прозрачности иностранного влияния», более известный как закон «об иноагентах», передаёт Paper Kartuli.

За преодоление вето проголосовали 84 депутата, против — четверо. Большинство представителей оппозиции в знак протеста ушли с заседания и присоединились к митингу перед парламентом, отмечает NewsGeogia.

Согласно Конституции, теперь закон в течение трёх дней снова отправят президенту на подпись. Если она вновь откажется, подписать закон может спикер парламента — эту должность занимает представитель правящей партии «Грузинская мечта» Шалва Папуашвили.

Сразу после вступления закона в силу неправительственные организации и СМИ могут подать коллективный иск в Конституционный суд. На время рассмотрения в суде действие закона может быть приостановлено, уточняет Paper Kartuli.

Заседание в парламенте проходило на фоне очередного митинга. Депутаты покинули здание парламента под свист протестующих.

Закон «об иноагентах»

Закон «О прозрачности иностранного влияния» был принят парламентом Грузии 14 мая, несмотря на массовые протесты. Правящей партии удалось утвердить документ со второй попытки. В прошлом году власти были вынуждены отозвать его после общественной критики и многочисленных митингов.

Закон обязывает неправительственные организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, регистрироваться в госреестре в качестве «организации, осуществляющей интересы иностранной державы».

Представители оппозиции и местные СМИ называют документ законом «об иноагентах» за его схожесть с российским законодательством об иноагентах. Они утверждают, что закон является попыткой подавить критические голоса в Грузии и сорвать шансы страны на вступление в ЕС. Главным на акциях протеста стал лозунг «Да — Европе. Нет — российскому закону».

Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе из «Грузинской мечты», в свою очередь, заявляет, что закон необходим для обеспечения финансовой прозрачности получателей грантов.

Реакция ЕС и США

Евросоюз уже выразил «глубокое сожаление» в связи с решением парламента Грузии преодолеть вето президента, наложенное на закон об «иноагентах». В заявлении ЕС говорится, что закон противоречит основным принципам и ценностям Евросоюза и он «окажет негативное влияние» на путь Грузии в ЕС. Евросоюз и его члены «рассматривают все варианты реагирования на эти события», отмечается в тексте.

По информации Financial Times, некоторые страны Евросоюза задумались о введении санкций против Грузии. Возможные варианты включают отмену безвизового режима в ЕС для граждан Грузии (действует с 2017 года), точечные санкции и заморозку средств из фондов ЕС.

Госдепартамент США ранее объявил, что вводит визовые ограничения против ответственных за «подрыв демократии» в Грузии в ответ на принятие закона. Вашингтон также запустил процесс всестороннего пересмотра отношений между США и Грузией.