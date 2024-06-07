Новым послом Республики Корея в Узбекистане стал Вон До Ён. В пятницу он вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Бахтиёру Саидову.

Назначение состоялось в преддверии визита в Узбекистан президента Республики Корея Юн Сок Ёля. Он запланирован на 13−15 июня.

В ходе беседы министра с послом обсуждались предстоящий саммит глав двух государств, реализация совместных проектов и «создание новых точек роста в традиционно тесных связях» между странами, говорится в Telegram-канале главы МИДа.

С марта 2022 года по март текущего послом Республики Корея в Ташкенте был Ким Хи-санг.