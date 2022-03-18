Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 18 марта принял нового посла Республики Корея Ким Хи Санга, сообщила пресс-служба МИДа.

Посол вручил министру копии верительных грамот. Абдулазиз Камилов поздравил дипломата с назначением в Узбекистан и пожелал успехов на высоком и ответственном посту.

«В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы узбекско-южнокорейского особого стратегического партнёрства в сферах, представляющих взаимный интерес», — говорится в сообщении.

Стороны рассмотрели график мероприятий в рамках «Года взаимных обменов» по празднованию 30-летия установления дипломатических отношений и 85-летия проживания корейской диаспоры в Узбекистане.

Предыдущим послом Республики Корея в Ташкенте был Кан Чжэ Квон. Он завершил миссию в феврале.

«Газета.uz» публиковала статью Кан Чжэ Квона, посвящённую важным годовщинам, которые отмечаются в 2022 году.