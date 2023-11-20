Граждане Узбекистана, незаконно въезжающие в США через границу с Мексикой, теперь не будут впускаться в Соединённые Штаты, а вместо этого содержаться под стражей до разрешения их иммиграционного дела. Об этом сообщило американское посольство в стране.

Министерство внутренней безопасности США уже проинформировало Государственный департамент об изменениях в политику выдворения, говорится в сообщении.

США тесно сотрудничают с правительством Узбекистана для высылки узбекистанцев, у которых нет законных оснований оставаться в Соединённых Штатах, отмечается в сообщении. Вывоз осуществляется коммерческими авиакомпаниями и чартерными миссиями.

В посольстве также напомнили, что лицам, незаконно пересекающим границу США, будет запрещён законный повторный въезд как минимум на пять лет. Членов семьи, которые помогают лицам незаконно мигрировать, могут навсегда лишить права на получение американской визы.

В конце августа телеканал СNN рассказал о том, как группа мигрантов из Узбекистана въехала в США через границу с Мексикой с помощью контрабандиста, связанного с ИГИЛ. Его связь с террористической организацией была обнаружена только после того, как мигранты уже прибыли в США.

После этого инцидента власти США попросили Евросоюз, чтобы он требовал транзитные визы от граждан Узбекистана и Таджикистана, следующих через аэропорты Европы и планирующих попасть в Штаты.

Ранее Fox News писал, что с октября 2021 года по октябрь 2023 года в США при попытке незаконно пересечь границу были задержаны более 13 тысяч граждан Узбекистана.