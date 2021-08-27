Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе визита в Навоийскую область в пятницу высказался о ситуации в Афганистане. Аудиозапись его слов опубликовал юрист и блогер, заместитель главы Национального информационного агентства (УзА) Хушнудбек Худайбердиев.

«Мы начали общаться с [талибами] не вчера, а два года назад. Когда ещё ни одна страна не общалась с ними, я давал поручение: „С ними нужно наладить диалог“. Если вы видели по телевизору, их руководитель в Дохе, его превосходительство [Мулла Абдул Гани] Бародар лично высказывался, он обещал, что в народ Узбекистана, в сторону Узбекистана не полетит ни одна пуля», — сказал Шавкат Мирзиёев.

«Поскольку он остаётся верен своему слову, наше общение с ними естественно. Я хочу мира и спокойствия для своего народа, и я буду вести диалог с кем бы то ни было. Только и только если присутствует какой-либо фактор, который может повлиять на мир узбекского народа, спокойствие родного Узбекистана, я буду общаться вне зависимости от того, кто это», — отметил президент.

«Я знал два года назад, что такие события произойдут», — добавил он.

Kun.uz дополнительно сообщает: президент заверил, что оборонная мощь Узбекистана готова к любому исходу: «Естественно, что ситуация в Афганистане заставляет всех нас задуматься. Не переживайте, наша оборонная мощь готова к любой ситуации, мы контролируем ситуацию. Но меня беспокоит то, что они наши дорогие соседи, они не могут покинуть свою страну, как и мы».

«Со вчерашнего дня мы временно задействовали мост Хайратон для оказания помощи многострадальному афганскому народу. Потому что сейчас народ Афганистана нуждается в помощи. Если они будут стремиться к миру, мы будем им помогать. Будем доставлять поездами продукты питания, поступающие из других стран, сами тоже внесём вклад в это. Потому что единственная железная дорога в Мазари-Шариф проходит через нашу страну», — заявил глава государства.