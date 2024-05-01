В апреле 2024 года уровень инфляции в Узбекистане составил 0,93%, сообщило Агентство статистики при президенте.

Это больше показателя за апрель 2023 года (0,82%), но меньше, чем за эти месяцы в 2020—2022 годы.

В годовом выражении (к апрелю 2023 года) инфляция после поэтапного снижения с октября прошлого года выросла до 8,08% (в марте снижалась до 7,98%).

В апреле цены на продовольственные товары поднялись в среднем на 0,4% (минимум за последние пять лет), на непродовольственные — 1%, стоимость платных услуг выросла сразу на 1,8% (рекордный показатель в апреле за последние минимум пять лет).

По данным Статагентства, яйца подешевели в среднем ещё на 11,3%. Сахар подорожал ещё на 3,3% (за год — на 0,2%), молоко — на 1,8% (11%), мука — на 0,4% (4,1%), рис — на 0,9% (12,1%), говядина и баранина — на 0,4% (6,6%), подсолнечное масло — на 0,4% (-13,6%).

В апреле среди плодоовощей тыква стала дороже на 17,4%, бананы — на 9,9%, мандарины — на 7,4%, лимоны — на 6,9%, свёкла — на 6%, капуста — на 3,9%, картофель — на 1,6%. Цена на лук снизилась на 1,7%, болгарский перец — на 2,1%, огурцы — на 24,8%.

В годовом выражении лук упал в цене на 53,7%, морковь — на 28,5%, капуста — на 20,5%.

Цены на алкогольные напитки повысились ещё на 1%, табачные изделия — на 0,8%, сигареты — на 0,7%.

В прошлом месяце зафиксировано увеличение размеров платы за услуги отопления (+12,1% за месяц) и горячего водоснабжения (+12,5%) для населения, что связано как с отменой нулевых ставок НДС с оборота по реализации указанных видов услуг на всей территории республики, так и с повышением самих тарифов в Сурхандарьинской области и Ташкенте.

Кроме того, за исключением Навоийской и Сурхандарьинской областей, во всех регионах республики на 12% подорожали услуги холодного водоснабжения и канализации, что также обусловлено отменой льгот по НДС. В этих двух регионах, помимо внедрения налога, был повышен размер самого тарифа на 52,8% и 65,5% соответственно.





В итоге водоснабжение и другие услуги, связанные с содержанием жилых помещений, в среднем подорожали на 14,6%.

Суммарный вклад в инфляцию ценовых изменений на услуги горячего и холодного водоснабжения, канализации и отопления, а также по вывозу мусора за месяц достиг 0,35 процентных пункта.

Услуги за электричество, газ и другие виды топлива выросли на 1,4%.

Повышение цен в сфере здравоохранения с апреля обусловлено применением НДС на отдельные товары и услуги, оборот по которым ранее облагался этим налогом по нулевой ставке. С 1 апреля НДС взимается с оборота по реализации медицинских и ветеринарных услуг, лекарственных и ветеринарных средств, а также изделий медицинского и ветеринарного назначения.

В результате лекарства и медицинская продукция в среднем подорожали на 9,5%, услуги по амбулаторному и стационарному лечению — на 2,7%.

По данным Статагентства, стоимость услуг железнодорожного транспорта повысилась в апреле 2024 года в связи с увеличением цен билетов на пригородные поезда в среднем по республике на 27%. Авиаперелеты по отслеживаемым международным направлениям в среднем за месяц стали дешевле на 2%, внутренним — на 1,2%, что связано с волатильностью национальной валюты.

Сообщается, что в апреле бензин стал дешевле на 1,8% (но в годовом выражении цены выросли на 27,6%), пропан — на 10,4%, метан подорожал на 3,1% (22,4%).

Конкуренция на рынке мобильных устройств повлекла незначительное снижение цен на смартфоны и мобильные телефоны. Кроме того, изменение отдельными операторами мобильной связи тарифной политики, направленное на увеличение объёмов предоставляемых услуг, отразилось на расчётной величине стоимости единицы услуг для населения (-2,9%), говорится в отчёте.