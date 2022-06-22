Компания InterContinental Hotels & Resorts объявила об открытии к концу 2022 года отеля InterContinental Tashkent. Гостиничный бренд покинул Узбекистан в мае 2012 года после 15 лет работы. На то время это был единственный в городе пятизвёздочный отель. Сейчас гостиница называется International Hotel и принадлежит государству.

InterContinental Tashkent разместится на новом месте — в возводимом компанией UzTur Investment and Development комплексе Trilliant Business Park в самом центре города. В отеле будет 216 номеров, включая 40 фирменных люксов, в том числе 2 президентских номера.

Комплекс является первым проектом в стране, имеющим сертификат LEED Gold (Leadership in Energy and Environmental Design), разработанный Американским советом по «зелёным» зданиям.

Отель будет иметь два ресторана с зарубежной и центральноазиатской кухней, а также конференц-центр площадью более 2500 кв. м.

InterContinental Hotels & Resorts, основанная в 1946 году, владеет более чем 200 гостиницами по всему миру.