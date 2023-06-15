Отель International Hotel Tashkent начнёт работать под швейцарским брендом Mövenpick. Соглашение об этом подписали гостиничная группа Accor и компания InterHotel.

Первый пятизвёздочный отель в Узбекистане был открыт недалеко от Ташкентской телебашни в 1997 году под брендом InterContinental. В мае 2012 года этот гостиничный бренд покинул Узбекистан (в конце 2022 года компания открыла новый отель в столице).

Под новым брендом отель предложит гостям «высочайшие стандарты сервиса, оздоровительных услуг, гастрономии и семейного отдыха, а также дополнительные преимущества благодаря глобальной программе лояльности ALL — Accor Live Limitless», говорится в пресс-релизе Accor.

«Туристическая инфраструктура Узбекистана стремительно развивается, и мы уверены, что открытие Mövenpick Hotel Tashkent станет ещё одним преимуществом для международных путешественников и жителей столицы, которые по достоинству оценят швейцарское гостеприимство в самом сердце Ташкента», — отметил генеральный директор Accor New East Europe Алексис Деларофф.

«Ребрендинг гостиничного комплекса International Hotel Tashkent позволит не только укрепить нашу позицию на рынке гостиничных услуг, но и поможет предоставить нашим гостям улучшенные условия для отдыха, проведения конференций и мероприятий различного уровня», — сказал директор InterHotel Сардор Маликов.

Открытие Mövenpick Hotel Tashkent запланировано на конец 2023 года. Отель предложит гостям 174 номера различных категорий — от стандартного до люксов, СПА-центр с бассейном и фитнес-залом, конференц-залы и два многофункциональных пространства, предназначенных для проведения торжеств и корпоративных мероприятий до 500 человек. В меню ресторана добавятся фирменные швейцарские блюда, которые подают во всех отелях сети Mövenpick Hotels & Resorts.

Accor, основанная в 1967 году, объединяет 5400 отелей более чем в 100 странах под разными брендами (более 40). Под брендом Mövenpick работает отель в Самарканде. Группа также имеет отели Mercure в Ташкенте и Бухаре.