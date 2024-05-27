В Узбекистане меняется порядок формирования и размещения государственного заказа по подготовке кадров в высших образовательных учреждениях. Это предусмотрено указом президента Шавката Мирзиёева от 24 мая «О совершенствовании системы приёма на учёбу в высшие образовательные организации и размещения государственного заказа».

Начиная с приёма 2024/2025 учебного года отменяется практика распределения параметров государственного заказа в разрезе государственных вузов и внедряется порядок их утверждения по направлениям образования бакалавриата и специальностей магистратуры в очной форме обучения, за исключением высших военных и военизированных образовательных учреждений.

В распределении квот по государственному заказу приоритет будет отдаваться областям знаний по инженерным, медицинским, точным и естественным наукам.

Частным вузам, осуществляющим приём студентов в соответствии с порядком и условиями, установленными для государственных вузов, разрешено участвовать в распределении госзаказа. При этом средства, выделяемые на одного студента по соответствующему направлению образования бакалавриата, будут финансироваться в объёме, не превышающем среднего размера расходов на студента в государственных вузах, которым предоставлена финансовая самостоятельность.

Распределение квот государственного гранта в разрезе вузов будет осуществляться по выбору и набранным баллам абитуриентов, прошедших регистрацию по соответствующему направлению образования бакалавриата.

Согласно указу, вузы в соответствии с их материально-технической базой, профессорско-преподавательским составом и учебно-методическим обеспечением будут формировать свои параметры приёма для следующего учебного года и представлять их в Министерство высшего образования, науки и инноваций. Министерство, изучив обоснованность параметров приёма, будет вносить их в Государственную комиссию по приёму в образовательные организации.

Госкомиссия будет утверждать общие параметры приёма по направлениям образования бакалавриата, в разрезе вузов, форм и языка обучения, дополнительные параметры приёма для абитуриентов, имеющих льготы, целевые параметры приёма, а также параметры приёма специальностей магистратуры с разделением их по государственным грантам и платно-контрактной основе в разрезе вузов и языка обучения, после чего представлять их в Агентство по оценке знаний и квалификаций.

С 2024/2025 учебного года доля квоты государственного гранта по отношению к общим параметрам приёма вуза по каждому направлению образования утверждается государственной комиссией в разрезе сфер образования (направлений образования бакалавриата).

С 2025 года параметры государственного заказа будут утверждаться в соответствии с прогнозом спроса на кадры с высшим образованием, формируемым Министерством экономики и финансов и Министерством занятости и сокращения бедности, на период четыре года (сейчас — один год).

Ранее мы писали о внедрении принципа приёма в государственные вузы «сначала тест, затем выбор» и изменении системы выделения грантов на обучение в вузах.