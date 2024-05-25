С 2024/2025 учебного года государственные гранты студентам вузов Узбекистана будут выделяться в двух формах: как социально-стимулирующий грант и как образовательный грант. Это предусмотрено указом президента Шавката Мирзиёева от 24 мая «О совершенствовании системы приёма на учёбу в высшие образовательные организации и размещения государственного заказа».

Социально-стимулирующий грант выделяется студентам, принятым на учёбу на основе государственного гранта по льготе, установленной законодательством, и в рамках целевого приёма, а также обладателям отраслевых и профильных грантов, грантов государственных органов и организаций.

Образовательный грант выделяется студентам, принятым в вуз в рамках параметров государственного заказа.

Отныне образовательный грант выделяется студентам, принятым в бакалавриат и магистратуру, на один учебный год.

Грант получают студенты на первом курсе, набравшие высокие баллы на вступительных экзаменах в соответствии с квотой госзаказа, выделенной вузам.

На втором и последующих курсах гранты перераспределяется вузом в дифференцированном порядке среди студентов, достигших высоких академических рейтинговых показателей и проявивших общественную активность.

Образовательный грант будет финансироваться в дифференцированном порядке, и стипендия будет выплачиваться только студентам, выигравшим полный образовательный грант.

Социально-стимулирующий грант, в отличие от образовательного, выделяется на весь период учёбы студента в полном объеме.

Дополнительно отменяется обязательство отработки не менее трёх лет после окончания учёбы студентам, обучавшимся на основе образовательного гранта.