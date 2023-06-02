Государственное унитарное предприятие «Хавфсиз дарё» («Безопасная река») — заказчик по добыче песчано-гравийных материалов при очистке русел рек — переходит из подчинения Министерства по чрезвычайным ситуациям в новое Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата. Об этом «Газете.uz» рассказал министр экологии Азиз Абдухакимов. Изменения предусмотрены указом президента Шавката Мирзиёева от 31 мая о трансформации сферы экологии.

ГУП «Хавфсиз дарё» было основано в 2018 году в рамках реализации постановления президента об обеспечении внутреннего рынка песчано-гравийными материалами. Предприятие разрабатывает проектные документы на проведение добычи песка и гравия при очистке русел рек и представляет в органы экологии и геологии перечень участков, где реки «нуждаются в очистке от песчано-гравийных материалов».

Чрезмерная выемка приводит к снижению уровня воды, гибели флоры и фауны, а также повышает испарение, отметил министр.

«Изъятие щебня из русел рек может быть только в одном случае — для предотвращения паводков и беспрепятственного прохождения воды. Но сейчас это превратилось в беспощадный бизнес вопреки всем экологическим требованиям, — заявил он. — Реки просто превратились в источник добычи стройматериалов и из природы будто перешли в отрасль строительства. Но русла рек никогда не использовались для обеспечение строительными нерудными материалами».

По его словам, для удовлетворения нужд строительной промышленности во всём мире создаются карьеры. Щебень добывают в горных массивах с соблюдением экологических требований. Однако это увеличивает расходы на логистику, поскольку горы находятся далеко от крупных городов, в отличие от рек, рядом с которыми всегда расположены крупные населённые пункты.

Азиз Абдухкакимов заявил, что переход «Хавфсиз дарё» в подчинение Минэкологии — первый этап защиты рек от расширения. Ранее у органов экологии не было никаких рычагов давления для предотвращения чрезмерной добычи: «За реки отвечает одно ведомство, лицензии на выемку выдаёт другое. Мы можем только с точки зрения природы заходить, но там минимальные штрафы».

Для решения проблемы строительной отрасли необходимо найти другой источник добычи песчанно-гравийных материалов, отметил министр.

«Государственный комитет по геологии и минеральным ресурсам должен выделить карьеры. После я планирую полностью запретить выемку щебня из русел рек, за исключением случае, когда это необходимо для обеспечения безопасности населения. Цель должна быть безопасность, а не добыча. Но даже в вопросах безопасности должен быть научный подход», — сказал Азиз Абдухакимов.

Ранее мы писали о планах повышения штрафов за нарушение законодательства в области охраны природы.