На 28-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса 8 июля обсуждалось негативное воздействие добычи нерудных полезных ископаемых из русел рек (песок, галька, щебень, изымаемые из водотоков и используемые в строительстве и промышленности как сырьё; ПГС — песчано-гравийная смесь) на окружающую среду, водное и дорожное хозяйство, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

Сенат счёл необходимым направить правительству парламентский запрос для разъяснения вопросов, почему очистка русел рек и укрепление берегов, а также добыча нерудных полезных ископаемых проводятся с многочисленными нарушениями и ухудшают состояние вод в реках и саях.

Заместитель председателя Комитета Сената по аграрным и водохозяйственным вопросам Рискул Сиддиков представил доклад о состоянии дел с охраной водотоков при расчистке русел рек и саев от наносов и добыче нерудных полезных ископаемых. Он отметил, что в условиях повсеместно нарастающего водного дефицита бережное использование воды и охрана рек, саев и озёр является очень важной.

«При расчистке русел рек, укреплении берегов, использовании нерудных полезных ископаемых сохраняется ряд проблем. В частности: субъекты, ведущие деятельность в руслах рек, не соблюдают проектные параметры, гидрогеологические и экологические требования», — указал сенатор.





Фото: Пресс-служба Сената.

Он отметил, что в процессе добычи нерудных полезных ископаемых не на должном уровне выполнена работа по установке контрольных устройств — реперов (геодезические метки, указывающие абсолютную высоту места. Их неиспользование или неправильное использование при проведении выемки приводит, например, к выемке полезного ископаемого в гораздо больших объёмах, чем в разрешительном документе, согласованном уполномоченными органами — ГУП «Хавфсиз дарё» МЧС, Госкомгеологии и Госкомэкологии) на участках добычи нерудных полезных ископаемых, бетонных свай с указанием границ участков, топографических карт с нанесёнными тальвегом (линия, соединяющая наиболее пониженные участки дна русла реки), поэтапному укреплению берегов и налаживанию маркшейдерского контроля.

«Из-за неисполнения поставленных в законодательстве задач ответственными министерствами и ведомствами хозяйствующие субъекты незаконно и беспорядочно ведут добычу песчано-гравийной смеси в неразрешённых местах», — сказал Рискул Сиддиков. Это привело к уменьшению поверхностных и подземных вод, заболачиванию и загрязнению водоохранных зон рек, размыву берегов, приведению в аварийное состояние объектов транспортной и гидротехнической инфраструктуры (мостов), сообщил он.

Слайд из презентации Рискула Сиддикова. Вверху: современное состояние русла реки Зарафшан в Самаркандской области, внизу: прежнее состояние (годы не указаны).





Выемка нерудных полезных ископаемых из русел рек Зарафшан в Самаркандской области и Чирчик в Ташкентской области.

Железнодорожный мост через реку Чирчик.

Состояние моста через реку Чирчик, построенного в 2010 году.

«В результате расширения русел рек и за счёт увеличения испарения и фильтрации воды снижается уровень обеспечения водой сельскохозяйственных посевных площадей и приусадебных участков населения», — сообщил сенатор.

По его словам, выявлено 66 случаев противозаконной добычи песчано-гравийной смеси на 35 объектах в отсутствие лицензий и разрешений от госорганов, из них в Сырдарье — 26 случаев, Фергане — 13, Ташкентской области — 12, Джизаке — 9, Кашкадарье — 5.

В водоохранных зонах водотоков располагаются цеха — дробилки камня, их сточные воды напрямую без отстаивания сбрасываются в реки, в результаты воды загрязняются нефтепродуктами, железом и взвешенными веществами, отметил Рискул Сиддиков.

Он также указал, что перевозка добытых и переработанных полезных ископаемых сильно перегруженным автотранспортом по дорогам республиканского и местного значения приводит их в полную негодность. На их восстановление требуются избыточные средства из бюджета.





Вверху: состояние участка 15−28 км дороги 4H 255, внизу: участок 1,5−4 км дороги 4K 742.

Рискул Сиддиков продемонстрировал ещё много кадров, где запечатлены последствия хищнического разграбления русел рек в результате добычи ПГС по всей стране.

Он отметил, что не разработаны перспективный и годовые планы обеспечения Узбекистана песком и гравием. Сейчас строительные предприятия исходят только из своей потребности и используют дешёвые добываемые из русел рек песок и гравий.

Сенатор отметил зарубежный опыт — Турции, России, Казахстана, Япония, Южной Корея и Китая — где в коммерческих целях добыча песка и гравия из русел рек не осуществляется. В этих странах запрещено использование речных материалов в строительных целях, это считается преступлением, подчеркнул докладчик.

Он отметил, что в зарубежных странах для целей строительства используются более твёрдые, горные породы — гранит.

Рискул Сиддиков задал вопрос сенаторам: кто приведёт в надлежащее состояние разрушенные участки русел, берегов, в поймах водотоков? Он предупредил, что если текущая ситуация в руслах рек продолжится, это приведёт к тяжёлым отрицательным последствиям для экологии, водного хозяйства, транспортной и гидротехнической инфраструктуры.

«Будто нет хозяина у рек, нет хозяина у воды… Я считаю, что пришло время установить строгое ограничение на расчистку русел рек, добычу из русел рек», — призвал сенатор. «Быть в безжалостном, беспорядочном отношении к руслам рек сегодня — значит, быть в таком отношении и к завтрашнему человечеству, обществу», — отметил он.

По итогам обсуждения принято постановление Сената о направлении парламентского запроса в Кабинет министров Узбекистана с целью разъяснения поднятых вопросов.