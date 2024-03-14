В Кашкадарьинской области выявлены два случая незаконной добычи песка и гравия из реки Кашкадарья, протекающей по территории Каршинского района. Сумма причинённого природе ущерба оценивается более чем в 41,5 млрд сумов, сообщила пресс-служба Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана.

Нарушения были выявлены в ходе рейда сотрудниками министерства совместно с органами прокуратуры, государственного учреждения «Безопасная река» при министерстве и Управлением экологии Кашкадарьинской области.

В ходе проверки было установлено, что гражданин Ф. К. в личных целях незаконно добывал с помощью экскаватора Doosan Solar и грузовика КамАЗ в охраняемой прибрежной зоне реки природный песок за определённую плату. В результате природе нанесён ущерб более чем на 19,4 млрд сумов.

В сообщении отмечается, что ранее мужчина неоднократно привлекался к ответственности за незаконную добычу песчано-гравийной продукции.

На этом же участке ещё один гражданин Р. К. незаконно добывал песок и гравий с помощью экскаватора Shacman и грузовика КамАЗ , чем нанёс ущерб природе более чем на 22,1 млрд сумов.

Соответствующие документы направлены в Генеральную прокуратуру Узбекистана с целью дать правовую оценку ситуации и привлечь граждан к ответственности.

Техника помещена на штрафстоянку.

Напомним, что указом президента с 1 мая в Узбекистане введён бессрочный мораторий на добычу нерудных материалов в руслах рек Чирчик, Сангзор, Зарафшан, Нарын, Кашкадарья, Сурхандарья и Сырдарья.

Право на добычу песчано-гравийных материалов в руслах рек, прибрежных полосах и водоохранных зонах будут реализовывать исключительно посредством электронной торговой платформы Е-Auksion.