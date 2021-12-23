Узбекистан занял 104-е место из 111 стран в рейтинге доступности ипотечных кредитов. Об этом сообщил Spot со ссылкой на данные аналитического сайта Numbeo.

Индекс доступности ипотеки для Узбекистана составил 0,28. Среди стран СНГ (Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан в рейтинг не попали) страна заняла последнее место.

Для сравнения, Казахстан с результатом 0,7 занял 71-ю строку рейтинга, Россия с 0,57 — 80-ю. Лучший результат в СНГ показала Молдова — 0,79 (65-е место), пишет издание.

В первой тройке по доступности ипотеки оказались Саудовская Аравия (5,1), США (3,4) и управляемый американскими властями остров Пуэрто-Рико (3,1). Замыкают рейтинг Иран с 0,13 балла, Аргентина с 0,09 и Гана — у неё 0,04.

Индекс доступности ипотеки рассчитывается как отношение среднемесячной зарплаты члена домохозяйства к фактической ежемесячной плате за ипотеку, взятую на жилплощадь в 90 кв. м по средней цене на 20 лет. Чем меньше индекс, тем лучше.

В Саудовской Аравии за ипотеку приходится отдавать 19,6% среднего дохода на члена семьи, в США — 29,4%, в Казахстане — 143,5%, а в Узбекистане — 355%, то есть ипотека 3,5 раза превышает доход на члена семьи.

По данным Numbeo, Узбекистан также отличается высоким соотношением стоимости жилья к годовым доходам. Стоимость жилплощади в 90 кв.м. по средней цене равна среднему заработку за 17 лет и 5 месяцев. Для сравнения, в Казахстане это показатель ниже 9,5 лет, в Саудовской Аравии — 2,5 года .

Центральный банк ранее описал ситуацию на рынке ипотеки за первое полугодие 2021 года. За последний год остаток по ипотечным кредитам увеличился на 25,2% — до 30,8 трлн сумов, а остаток проблемных ипотечных кредитов вырос более чем в 4 раза — до 480 млрд сумов. Каждая шестая квартира приобретается в ипотеку. Резко возросло ипотечное кредитование на «вторичке».

В начале декабря президент Шавкат Мирзиёев анонсировал меры по расширению доступности ипотеки.