Постановление правительства от 14 октября создана Компания по рефинансированию ипотеки Узбекистана в форме акционерного общества, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Первоначальный уставный капитал компании составил 25 млрд сумов. Акционером от имени государства выступает Министерство финансов.

Одна из основных задач компании — предоставление «на основе рыночных принципов» финансовых ресурсов коммерческим банкам для удовлетворения потребности населения в доступном жилье.

Кроме того, компания будет привлекать финансовые ресурсы на местном и международном рынках капитала, чтобы затем направить их на рефинансирование ипотечных кредитов.

Положение о порядке рефинансирования, критерии отбора банков для рефинансирования, а также условия отбора заемщиков ипотечных кредитов будут разработаны и утверждены в двухмесячный срок.

Ранее публиковался порядок взаимодействия компании и банков при рефинансировании кредитных ресурсов. Банки предоставляют заемщикам ипотеку на условиях компании, уступая ей права требования по ипотечным кредитам, договорам об ипотеке или права по закладным. В свою очередь, компания заключает с банками договор обслуживания кредита или договор доверительного управления закладными, права по которым ранее были переданы ей. Банки обеспечивают надлежащее исполнение заемщиками и ипотекодателями условий договоров в пользу компании.