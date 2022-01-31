Компания по рефинансированию ипотеки (КРИ) сообщила о приостановке рефинансирования ипотечных кредитов, выданных на приобретение жилья на вторичном рынке.

В 2019 году Азиатский банк развития выделил КРИ 150 млн долларов для предоставления банкам финансовых средств, чтобы удовлетворить растущие потребности населения в жилье. Согласно плану, эти средства предполагалось постепенно освоить до конца первого квартала 2023 года.

«Но в связи с оживлённым интересом со стороны населения в ипотечных кредитах на приобретение жилья со вторичного рынка недвижимости и их активным кредитованием со стороны коммерческих банков для удовлетворения этого спроса ресурсы, предусмотренные программой, планируется досрочно освоить в течение первого квартала 2022 года», — говорится в сообщении.

Компания известила об этом банки в декабре 2021 года. Они уже сформировали портфель приемлемых ипотечных кредитов на остаток доступных ресурсов.

Сейчас КРИ, Министерство финансов и международные институты работают над привлечением дополнительных средств. Рефинансирование новых кредитов временно приостановлено, компания сообщит о его возобновлении банкам.

По данным Центрального банка, за первые девять месяцев 2021 года банки предоставили 1,25 трлн сумов на покупку вторичного жилья — это в 8,6 раз больше, чем за тот же период в 2020 году. 1,22 трлн сумов из этого объёма предоставила КРИ.

Как работает рефинансирование ипотеки

Компания по рефинансированию ипотеки привлекает финансовые ресурсы на местном и международном рынках капитала, чтобы затем направить их банкам на рефинансирование ипотечных кредитов. Банки предоставляют заёмщикам ипотеку на условиях компании, уступая ей права требования по ипотечным кредитам, договорам об ипотеке или права по закладным.

В свою очередь, компания заключает с банками договор обслуживания кредита или договор доверительного управления закладными, права по которым ранее были переданы ей. Банки обеспечивают надлежащее исполнение заемщиками и ипотекодателями условий договоров в пользу компании.

В декабре 2021 года сообщалось, что в мировом рейтинге доступности ипотечных кредитов Узбекистан занял 104-е место из 111 рассматриваемых стран. В среднем выплаты по ипотеке в 3,5 раза превышают средний доход одного члена семьи.