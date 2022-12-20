Президент Шавкат Мирзиёев в послании парламенту и народу Узбекистана заявил, что в стране будет принята 10-летняя программа геологоразведочных работ в целях увеличения запасов газа.

«При этом мы впервые начнём работы по добыче газа из глубоких слоёв (более 6 км), внедрив новые технологии. Никогда мы не опускались ниже 6 км. Теперь опустимся — возможности большие, газ есть. Но его добывать дорого», — подчеркнул президент.

В частности, сказал он, на плато Устюрт для разведочных работ на высокоперспективных глубоких слоях будут привлечены крупные зарубежные инвесторы.

«Все выданные лицензии на добычу газа будут пересмотрены, по неэффективно работающим предприятиям будут приняты соответствующие меры», — подчеркнул президент.