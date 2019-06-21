В отношении бывшего генерального прокурора Узбекистана Отабека Муродова возбуждено уголовное дело. Об этом в ходе выступления в Сенате Олий Мажлиса заявил президент Шавкат Мирзиёев. По словам главы государства, он обвиняется во взяточничестве, передает корреспондент «Газеты.uz».

Об освобождении Отабека Муродова от должности генерального прокурора стало известно накануне, 20 июня. Он возглавлял Генеральную прокуратуру с января 2018 года.

Говоря о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего генпрокурора, Шавкат Мирзиёев сказал, что у руководителей брались деньги в размере «100 тысяч, 50 тысяч долларов».

«Мне неприятно слышать слова о том, что тот министр берет столько-то денег. Это болезнь, от которой мы должны избавиться», — подчеркнул он.

«Мы должны думать о своих детях, внуках. Зачем 40 га, если достаточно 3 га. Зачем 20-комнатная квартира, если вы все равно посещаете только 2 — спальню и кухню. Я даю должность, говорю, что доверяю тебе, а ты завтра идешь и берешь взятки», — посетовал глава государства.

Президент также сообщил о коррумпированности нефтегазовой сферы: «За 20 лет 50% всех проектов в нефтегазовой сфере были со взятками. За Сургильский нефтегазовый проект (Устюртский газохимический комплекс на базе месторождения Сургиль — ред.) один чиновник получил 80 млн долларов! 80 млн! Кто будет думать о народе?!».

Шавкат Мирзиёев заявил, что нужно «очистить кровь системы». Он также заявил, что в ближайшее время станут известны решения по судебным делам бывшего генерального прокурора Рашитжона Кадирова и бывшего председателя СГБ Ихтиёра Абдуллаева. «Они получат большие сроки, скоро услышите. Они должны ответить за то, что сделали», — подчеркнул президент.

В середине июня Генпрокуратура заявила о следствии над предшественником Отабека Муродова, бывшим председателем Службы государственной безопасности (СГБ) Ихтиёром Абдуллаевым. По делу проходит всего около 10 человек. Им вменяется совершение преступлений, связанных со злоупотреблением должностными полномочиями и взяточничеством.

Глава государства считает, что Нигматилла Юлдашев, назначенный накануне генеральным прокурором, в новой должности должен сломать «коррумпированную систему органов прокуратуры». Президент заявил, что в течение шести месяцев генпрокурор Нигматилла Юлдашев должен представить результаты. «Может быть, сокращение прокуратуры. Возможно, часть полномочий передадут Министерству юстиции, как это делается в зарубежных странах», — сказал президент.