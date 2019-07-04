Постановлением президента Шавката Мирзиёева одобрены основные условия реализации соглашения о разделе продукции (СРП) между Узбекистаном и Gazprom EP International B. V. (дочерней компании «Газпрома») по разработке месторождения Джел, сообщила Norma.uz.

В документе отмечается, что СРП предусматривает предельный уровень компенсационной продукции в размере 75%, ставку налога на прибыль — 12%, годовую ставку финансирования невозмещенной части затрат инвестора, подлежащих возмещению — 8%. Роялти в случае изменения конъюнктуры на природный газ в период реализации СРП будет применяться в диапазоне от 0% при цене менее 125 долларов за 1000 кубометров до 30% при цене свыше 170 долларов.

Соглашение также предусматривает пересмотр его отдельных технико-экономических параметров с закреплением паритетного раздела прибыльной продукции при разработке ТЭО и сохранением внутренней нормы доходности (IRR) инвестора, указывается в документе.

Gazprom EP International и Узбекистан заключили СРП на проекте разработки месторождения Джел в октябре 2018 года. Срок соглашения — 25 лет. Компания планирует начать добычу газа на месторождении в 2021 году. Годовой отбор газа составит 150 миллионов кубометров в течение 2021−2024 годов с выходом на 300 миллионов кубометров начиная с 2025 года.

Прогнозная стоимость проекта составляет 200 млн долларов. Месторождение Джел было открыто в 2009 году на Шахпахтинском блоке. Его запасы составляют 6,4 млрд кубометров газа и 76 тысяч тонн конденсата.

В 2002 году «Газпром» и «Узбекнефтегаз» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, предусматривающее участие «Газпрома» в проектах добычи природного газа на территории Узбекистана на условиях СРП. С 2004 года «Газпром» на условиях СРП участвует в восстановлении добычи газа на месторождении Шахпахты.