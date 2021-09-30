Правительство Узбекистана подписало соглашение о продаже государственной доли в Coca-Cola Bottlers Uzbekistan (CCBU). Церемония состоялась 29 сентября в рамках Экономического форума в Ташкенте, сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Госдолю в 57,118% приобрела группа компаний Coca-Cola İçecek A. Ş. (CCI, Турция) через дочернюю компанию CCI International Holland B. V. за 252,28 млн долларов США. Оставшаяся часть (42,88%) принадлежит The Coca-Cola Export Corporation. Таким образом, теперь производитель газированных безалкогольных напитков в Узбекистане стал полностью частным.

Сделка была одобрена Государственной комиссией по проведению тендерных торгов при продаже государственного имущества ещё 6 августа, но её закрытие требовало одобрения со стороны регулирующих органов.

По данным Минфина, на форуме в среду приватизация официально завершена с получением соответствующих и таможенных разрешений, в том числе государственных.

Spot со ссылкой на данные Bigpara (входит в турецкое издание Hurriyet) сообщил, что за покупку 351022 акций Coca-Cola İçecek рассчиталась наличными.

Генеральный директор CCI Бурак Башарыр заявил, что компания рада возможности стать мажоритарным акционером CCBU.

«Эта сделка укрепляет наши позиции как одного из самых сильных партнеров в системе Coca-Cola. Это также служит нашему видению быть лучшим игроком в сфере FMCG в наших регионах… Мы также твердо верим в огромный потенциал роста узбекского рынка безалкогольных напитков для устойчивого и прибыльного роста в краткосрочной и среднесрочной перспективе», — сказал он.

Директор Агентства по управлению государственными активами Акмалхон Ортиков отметил, что сделку можно считать одним из первых успешных примеров приватизации.

Coca-Cola Bottlers Uzbekistan — крупнейший производитель газированных безалкогольных напитков в Узбекистане, имеет производственные мощности в Ташкенте, Намангане и Ургенче, а также сеть складов. По итогам 2020 года чистая прибыль компании составила 205 млрд сумов.

Coca-Cola İçecek является одним из крупнейших предприятий в структуре Coca-Cola. Её основные владельцы — Anadolu Efes и The Coca-Cola Company.