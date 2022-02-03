В рамках бизнес-плана страновых операций Азиатского банка развития на 2022−2024 годы в Узбекистане запланирована реализация 27 проектов на сумму 2,8 млрд долларов. Об это по итогам переговоров заместителя премьер-министра — министра инвестиций и внешней торговли Сардора Умурзакова с президентом АБР Масацугу Асакава сообщила пресс-служба МИВТ.

В 2022 году, в частности, будет реализовано 3 проекта стоимостью 524 млн долларов. Стороны договорились о тесном взаимодействии по ускорению реализации одобренных инициатив и согласованию проектов, находящихся на стадии рассмотрения.

В этом году, по данным пресс-службы банка, АБР намерен оказать поддержку Узбекистану в области возобновляемых источников энергии, включая солнечную и ветровую, инвестиции в водные ресурсы, городское развитие и дороги, кредитование государственных предприятий на основе ГЧП, продолжение развития ипотечного рынка, а также кредитные гарантии и финансирование готовности проектов. АБР также планирует продолжать расширять охват своих операций в частном секторе Узбекистана.





Сейчас совместно с АБР выполняются 29 проектов совокупной стоимостью 5 млрд долларов в сферах инфраструктурного развития, энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения и сельского хозяйства.

Общая стоимость портфеля проектов АБР в Узбекистане составляет более 10 млрд долларов. Приоритетами сотрудничества фининститута с Узбекистаном на ближайшие годы являются поддержка частного сектора, содействие региональному сотрудничеству и сокращение неравенства путем продвижения инклюзивного роста.

Отдельное внимание в ходе переговоров было уделено проектам государственно-частного сотрудничества АБР и Узбекистана в энергетическом секторе. В настоящее время активно реализуется отдельная программа АБР по развитию солнечной энергетики в Узбекистане обшей мощностью 1 ГВт.

Стороны отметили значительный потенциал для расширения сотрудничества в этой области и выразили готовность проработать возможности для расширения внедрения инструментов ГЧП в сферах водоснабжения, модернизации сетей распределения электроэнергии, здравоохранения и развития транспортной инфраструктуры.





Были также обсуждены вопросы расширения сотрудничества с АБР в вопросах финансовой поддержки проектов частного сектора и коммерческих банков в Узбекистане, реализации проектов расширения дорожной инфраструктуры, развития системы среднего и профессионального образования за счет совершенствования учебных программ в областях технологий, инженерии и математики, повышения занятости населения, модернизации сектора здравоохранения, расширения прав и возможностей женщин и продвижения женского и молодежного предпринимательства.