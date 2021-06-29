Президент Шавкат Мирзиёев 28 июня провел совещание по вопросам дальнейшего развития производства меди и создания промышленного кластера, сообщила пресс-служба главы государства.

За последние 5 лет объём производства меди в стране увеличился почти в 1,5 раза и в 2020 году достиг 148 тысяч тонн. Но работа по производству продукции с высокой добавленной стоимостью недостаточна. В частности, около 60% меди экспортируется в виде сырья, отмечалось на собрании.

По оценкам международных экспертов, ожидается, что к 2030 году мировой спрос на медь вырастет на 40% в силу роста производства электромобилей, электротехники и освоения возобновляемых источников энергии.

Доходы Узбекистана от продажи меди в настоящее время составляют 2,5 млрд долларов. При увеличении производства меди до 400 тысяч тонн в ближайшие 5 лет этот показатель, учитывая смежные отрасли, может достичь 7−8 млрд долларов.

Динамика цен на медь (LME.Copper, USD за тонну). За год цены на медь выросли с 5919 до 9365 долларов за тонну. В середине мая котировки превышали 10,5 тысяч долларов.

Для этого 24 июня было принято постановление президента о дополнительных мерах по развитию горно-металлургической промышленности и смежных отраслей (отсутствует в свободном доступе). Документом определено создание кластера медной промышленности и образована специальная комиссия во главе с премьер-министром.

На совещании подчеркнута важность разработки пятилетней программы расширения геологоразведочных работ на цветные и редкие металлы.

Председатель Государственного комитета по геологии и минеральным ресурсам Бобир Исламов сообщил, что в конце 2017 года запасы меди составляли 16 млн тонн, но за последние четыре года благодаря усилению геологоразведочным работам показатель вырос на 44 млн тонн.

Кроме того, поставлена задача создать современный проектный институт с привлечением ведущих международных компаний для развития проектных и инжиниринговых услуг в этой области.

Отмечалось, что в стране необходимо наладить производство и обслуживание горного оборудования и инструментов.

Президент указал, что отдельные виды деятельности на комбинатах, такие как автотранспортные услуги, цифровизация, могут быть переданы частному сектору на основе кооперации и аутсорсинга.

Шавкат Мирзиёев поручил расширять производство такой продукции с высокой добавленной стоимостью, как металлические сплавы в НПО редких металлов и твердых сплавов, бытовая техника, компьютеры, аккумуляторы, комплектующие электромобилей на предприятиях «Узэлтехсаноат».

Министерству инновационного развития поручено разработать концепцию развития предприятий отрасли в тесной увязке с исследованиями и прикладными инновациями. Отмечена важность подготовки инженеров-технологов с высшим образованием и рабочих для каждого звена кластера. Подчеркнута важность наладить с этой целью сотрудничество с ведущими зарубежными учебными заведениями.

Поручено сформировать группу квалифицированных специалистов и изучить зарубежный опыт организации кластера медной промышленности, определить стратегические направления развития геологии и горно-металлургической отрасли с привлечением международных компаний.

23 июня компании Enter Engineering и «Уралмашзавод» в консорциуме договорились построить в Алмалыкском ГМК комплекс медно-обогатительного комбината стоимостью 2 млрд долларов. Изначально проект должна была реализовать Renaissance Heavy Industries под контролем SFI Management Group, но в феврале их исключили из проекта.