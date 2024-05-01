Сенат Конгресса США единогласно одобрил законопроект, запрещающий импорт обогащённого урана из России, сообщает Bloomberg. Теперь закон должен подписать президент США Джо Байден. Палата представителей одобрила этот законопроект ещё в декабре прошлого года.

Ограничение начнёт действовать через 90 дней после вступления закона в силу и останется в силе до конца 2040 года. При этом документ допускает временный обход запрета до начала 2028 года.

Как отмечает Bloomberg, Россия поставляет в США примерно 25% обогащённого урана, используемого в качестве топлива для 90 американских атомных реакторов, что делает её первым по объёмам иностранным поставщиком этого материала.

Продажа урана в США ежегодно приносила России около 1 млрд долларов, но восполнение этих поставок может оказаться сложной задачей и сопряжено с риском повышения стоимости топлива примерно на 20%, отмечает агентство.

Ранее Белый дом призывал к «долгосрочному запрету» на поставки российского урана, чтобы разблокировать почти 2,7 млрд долларов для поддержки отечественной урановой промышленности, выделенных Конгрессом США при условии, что будут введены ограничения на импорт урана из России.

«Это приоритет национальной безопасности, поскольку зависимость от российских источников урана создаёт риск для экономики США и гражданской атомной промышленности, которая ещё больше пострадала из-за войны России в Украине», — отмечалось в заявлении Белого дома.

Bloomberg допустил, что Россия ответит на эти ограничения односторонним запретом на экспорт и поставки низкообогащённого урана из страны прекратятся немедленно.