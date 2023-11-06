Компания Orano из Франции инвестирует до 500 млн долларов в добычу и переработку урана в Узбекистане. Об этом Spot сообщил министр горной промышленности и геологии Бобир Исламов на Веронском евразийском экономическом форуме.

По его словам, Узбекистан и Orano ранее подписали соглашение о стратегическом партнёрстве. Сейчас французская компания проводит геологоразведочные работы, а до конца нынешнего года будет подготовлено предварительное технико-экономическое обоснование проекта.

«Стратегическим соглашением предусмотрено, что [Orano] будет производить геологоразведочные работы ещё на двух дополнительных площадках [в Тамдынском районе Навоийской области]. Всё будет решать, конечно, технико-экономическое обоснование, но сейчас всё идёт очень положительно», — сказал Бобир Исламов.

Министр отметил, что текущие объёмы добычи урана уже нашли рынки сбыта. По мере увеличения производства ядерного топлива Узбекистан будет принимать решение об увеличении экспорта исходя из ценовой конъюнктуры, добавил он.

«С кем бы ни работали по урану, мы привязываемся к мировым ценам. Если цена растёт, наша стоимость поставок тоже растёт», — заявил глава министерства.

Бобир Исламов указал на рост объёма экспорта урана по всем направлениям в этом году, подчеркнув при этом важность диверсификации поставок. Отметим, что в 2022 году Узбекистан увеличил экспорт урана в Евросоюз в 2,71 раза — до 441 тонн.

Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Самарканд сообщил, что Orano через местное совместное предприятие Nurlikum Mining запустила пилотный проект по добыче урана. Президент Шавкат Мирзиёев поддержал расширение геологоразведочных работ на урановых месторождениях вместе с компанией Orano.

Накануне визита Bloomberg отмечал, что целью приезда Макрона в Узбекистан и Казахстан является обсуждение расширения поставок урана, так как Франция видит в Центральной Азии замену российскому ядерному топливу.

В ноябре 2022 года Госкомгеологии, «Навоиуран» и Orano подписали трёхстороннее соглашение о расширении добычи и переработки урана. Узбекистан намерен ориентироваться на французскую модель в «цепочке создания стоимости ядерного топлива». Orano сообщила, что готовится инвестировать «несколько сотен миллионов евро».