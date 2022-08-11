Доступ к сайтам зарубежных криптобирж заблокирован в Узбекистане из-за отсутствия у них лицензий на право деятельности, сообщила пресс-служба Национального агентства перспективных проектов (НАПП). Напомним, НАПП является регулятором сферы оборота криптоактивов.

Начиная с 9 августа пользователи при попытке открыть сайты популярных криптобирж, включая Binance и FTX, попадали на «заглушку», в которой говорилось, что «доступ к информационному ресурсу ограничен на основании постановления Кабинета Министров от 05.09.2018 г. №707 „О мерах по совершенство­ванию информационной безопасности во всемирной информационной сети Интернет“».

По данным НАПП, заблокированные платформы не выполнили требования законодательства о размещении серверов на территории Узбекистана. «Кроме того, они не несут никакой юридической ответственности за осуществление операций с криптоактивами, не могут гарантировать легитимность проведенных сделок, а также надлежащее хранение и сохранение конфиденциальности персональных данных граждан Республики Узбекистан», — отметили в агентстве.

В НАПП просят людей сообщать в агентство и правоохранительные органы о случаях работы подобных ресурсов в Узбекистане.

Напомним, согласно в Узбекистане продажа криптовалюты может осуществляться только через специализированные криптобиржи. При этом электронные системы биржевых торгов криптовалютой должны быть размещены на серверах внутри Узбекистана.

В постановлении президента от 3 июля 2018 года «О мерах по развитию цифровой экономики и сферы оборота криптоактивов в Республике Узбекистан» определены виды деятельности в сфере оборота крипто-активов, а именно: майнинг и деятельность провайдеров услуг в сфере оборота криптоактивов.

К провайдерам услуг, чья деятельность подлежит лицензированию, отнесены криптобиржи, майнинг-пулы, криптодепозитарии и криптомагазины, оказывающие услуги для физических или юридических лиц, в том числе от их лица, по покупке, продаже и (или) обмену, хранению, выпуску, размещению и управлению криптоактивами.

Этим же документом установлено, что с 1 января 2023 года граждане и юридические лица Узбекистана могут осуществлять операции по покупке, продаже и обмену крипто-активов исключительно через национальных провайдеров услуг. Однако у них нет права осуществлять торги криптоактивами на зарубежных электронных платформах по купле-продаже, обмену и хранению криптоактивов до этой даты.

В апреле 2021 года НАПП предлагало предоставить право резидентам Узбекистана осуществлять на криптобиржах все виды торгов криптоактивами и токенами за национальную и иностранную валюту.