Национальное агентство перспективных проектов Узбекистана, являющееся регулятором в сфере оборота криптоактивов, провело проверку деятельности международных криптобирж, в том числе криптобиржи Binance, на соответствие лицензионным требованиям и условиям госполитики в этом направлении, сообщила пресс-служба НАПП.

В процессе проверки были выявлены следующие нарушения законодательства:

имеются достоверно подтверждённые факты оказания гражданам Узбекистана услуг по совершению операций с криптоактивами;

на платформе Binance проводятся операции с анонимными криптоактивами, а также с криптоактивами и денежными средствами, полученными преступным путём (кражи, мошенничества и другое);

компания не является юридическим лицом — резидентом Узбекистана;

отсутствует электронная платформа, размещённая на серверах, находящихся на территории Узбекистана;

не соблюдаются требования актов законодательства Узбекистана в сфере оборота криптоактивов, противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения, а также хранения и использования персональных данных;

отсутствует какая-либо информация касательно недопущения к руководству и к участию в уставном фонде провайдеров услуг лиц, которые могут быть участниками террористической деятельности или имеющих непогашенную судимость за экономические преступления, легализацию преступных доходов, организованную преступность, торговлю наркотиками и коррупцию, а также компаний, зарегистрированных в оффшорных зонах;

отсутствует сформированный уставной фонд, часть которого должна резервироваться на отдельном счёте в коммерческом банке Узбекистана.

По итогам проверки НАПП составило соответствующий акт и направило его криптобирже Binance для устранения нарушений. Однако, говорится в сообщении, Binance таких мер не предприняла и лицензию провайдера услуг на территории Узбекистана не получила.

В связи с этим агентство приняло решение о наложении штрафа в размере 300 базовых расчётных величин (102 млн сумов, или около 8300 долларов), которое направлено крипто-бирже Binance и регулятору юрисдикции, в которой зарегистрирована компания.

В течение месяца правонарушитель может добровольно уплатить этот штраф, в противном случае уполномоченный орган подаст заявление о взыскании штрафа в суд.

В НАПП отметили, что в законодательстве Узбекистана за занятие и деятельностью без лицензии предусмотрены меры административной и уголовной ответственности.

Агентство также напомнило, что в соответствии с законодательством граждане и юридические лица Узбекистана могут осуществлять операции по покупке, продаже и обмену криптоактивов исключительно через национальных провайдеров услуг.

Отметим, в декабре 2023 года Bloomberg сообщил, что Министерство юстиции и Налоговое управление США начали расследование в отношении Binance. Предполагается, что через Binance прошло больше средств, связанных с криминальной деятельностью, чем через любую другую криптобиржу.

Binance — одна из первых и крупнейших по по объёмам торгов криптовалютных бирж. Площадка была основана в 2017 году и зарегистрирована на Каймановых островах.