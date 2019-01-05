С 1 января в Узбекистане прекращена выдача стикеров разрешительной записи для временного выезда за границу и введены заграничные паспорта. Пресс-служба ГУВД Ташкента опубликовала ответы на часто задаваемые в связи с нововведением вопросы.

Как выглядит загранпаспорт?

Загранпаспорт изготавливается в бордовом цвете и имеет 48 страниц. На листы нанесены изображения достопримечательностей и архитектурных памятников Узбекистана. В паспорте имеются водяные знаки, восьмиконечная звезда, цветопеременная краска, муаровый эффект, металлизированная защитная нить, ламинированная пленка и встроенный электронный чип.

В чем преимущество загранпаспорта перед «стикером»?

Стикеры разрешительной записи выдавались сроком на два года. Загранпаспорта будут действительны 10 лет.

Каков перечень документов для получения загранпаспорта?

Согласно постановлению президента от 26 декабря 2018 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию паспортной системы в Республике Узбекистан», для оформления загранпаспорта в пункт сбора биометрических данных представляются документы:

заявление-анкета установленной формы в двух экземплярах;

копия и оригинал биометрического паспорта или свидетельства о рождении для граждан, не достигших 16 лет;

копия военного или приписного удостоверения (для военнообязанных);

два фото 3,5×4,5 см;

квитанция об уплате государственной пошлины;

ранее выданный биометрический паспорт для выезда за границу (при наличии);

решение уполномоченного органа (при изъятии загранпаспорта как вещественного доказательства);

нотариально удостоверенное согласие родителей, опекунов на выезд за границу гражданина (для несовершеннолетних);

нотариально удостоверенное обязательство лица, сопровождающего гражданина (для несовершеннолетних).

Граждане в возрасте от 15 до 18 лет могут выезжать за границу без сопровождения при наличии нотариально удостоверенного согласия родителей, опекунов на самостоятельный выезд несовершеннолетнего.

Есть ли особые требования к фото?

Не допускается фотографирование в головном уборе (элементах одежды, закрывающих часть лица), цветных линзах и очках.

Какова сумма госпошлины для получения загранпаспорта?

Сумма госпошлины составляет 120% МРЗП (на 1 января — 243276 сумов). Госпошлина на получение загранпаспорта для детей до 16 лет составляет 80% минимального размера заработной платы (162184 сума). Для лиц без гражданства, постоянно проживающих в Узбекистане, вне зависимости от возраста, госпошлина составляет 100% МРЗП (202730 сумов).

Почему сумма пошлины выше, чем за «стикер»?

Сумма госпошлины для получения загранпаспорта составляет 120% МРЗП, он выдается сроком на 10 лет. Сумма госпошлины за стикер разрешительной записи составляла 50% МРЗП, и он выдавался сроком на 2 года. Ранее гражданину приходилось обращаться в Отдел миграции и оформления гражданства за 10 лет 5 раз, сумма пошлины за это время увеличивалась и составляла 250% МРЗП за 10 лет.

В какой срок будет изготовлен загранпаспорт?

Загранпаспорт будет изготовлен за 10 рабочих дней.

Каков срок действия загранпаспорта?

Паспорт для выезда за границу выдается гражданам со сроком действия:

в возрасте до 1 года — сроком на 2 года;

от 1 года до 16 лет — сроком на 5 лет;

лицам старше 16 лет — сроком на 10 лет.

До какого времени можно выезжать из страны со «стикером»?

Нынешними паспортами для выезда за рубеж можно пользоваться до 1 января 2021 года. «Стикеры», оформленные до 1 января 2019 года, будут действительны до указанного в них срока действия.

Нужно ли девушкам, желающим выехать за рубеж, проходить собеседование?

С июня 2018 года собеседование с девушками в возрасте от 18 до 35 лет отменено. Они получают выездную визу на общих основаниях.