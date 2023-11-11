Каттакурганский районный суд по уголовным делам Самаркандской области 26 октября вынес приговор в отношении жителя района за оскорбительный комментарий к видео о семье президента Узбекистана. «Газета.uz» изучила приговор.

Согласно материалам дела, в начале лета 19-летний И. Д. оставил комментарий о президенте Шавкате Мирзиёеве под видео President family в социальной сети Instagram. Судебная экспертиза выявила в публикации действия, связанные «с оскорблением и дискредитацией» президента.

Подсудимый полностью признал вину и рассказал, что после совета знакомых удалил свой комментарий. Спустя некоторое время он узнал, что против него возбуждено уголовное дело, он добровольно вернулся в Узбекистан 24 августа.

«Он заявил, что не выступает против политики, проводимой Шавкатом Мирзиёевым, а просто из-за своей молодости и непонимания написал оскорбительные слова о президенте», — говорится в решении суда.

И. Д. раскаялся в содеянном и попросил суд смягчить наказание.

Судья Т. Алмаматов признал его виновным по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса (публичное оскорбление или клевета в отношении президента Узбекистана, а равно с использованием печати или иных СМИ, интернета / наказывается исправительными работами до 3 лет или ограничением свободы от 2 до 5 лет либо лишением свободы до 5 лет) и приговорил его к 2 годам 6 месяцам лишения свободы.

Суд также постановил заблокировать страницу dilshod_oke9377 в Instagram и возложил эту задачу на Министерство цифровых технологий.

«Газета.uz» изучила около 10 судебных решений по этой статье, по которым подсудимые получали ограничение свободы. Таким образом, это первое за многие месяцы решение суда о тюремном сроке за оскорбление президента.

Напомним, в марте 2021 года Уголовный кодекс дополнен нормой, устанавливающей ответственность за публичное оскорбление или клевету в отношении президента с использованием сетей телекоммуникаций или интернета.