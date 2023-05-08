Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл в Москву с рабочим визитом по приглашению президента России Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

«В соответствии с программой пребывания глава нашего государства примет участие в торжественных мероприятиях в связи с 78-й годовщиной Победы во Второй мировой войне».

Ожидается, что в мероприятиях также будут участвовать лидеры Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Армении. Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров уже прибыли в Москву.