Судебная коллегия по экономическим делам Верховного суда Узбекистана 22 июня рассмотрела дело об учредителях Ташкентского металлургического завода (ТМЗ) по производству холоднокатаного проката с оцинкованным и полимерным покрытиями.

Фонд реконструкции и развития Узбекистана (49,9%) подал судебный иск к кипрским офшорам Metalloinvest Holding (Cyprus) Limited (41,87%) и Miramonte Investments Limited (8,23%), которые в сумме владели контрольной долей в ТМЗ.

ФРРУ просил суд исключить инвесторов из состава учредителей ООО Tashkent Metallurgiya Zavodi, зарегистрированного 26 января 2017 года. 24 февраля 2022 года компания получила статус совместного предприятия.

В обоснование заявленного требования истец указал, что завод в настоящее время испытывает финансовые трудности, по итогам 2022 финансового года сумма чистого убытка составила 316,8 млрд сумов, а накопленный убыток на 2017−2022 годы составляет 916,92 млрд сумов (около 79,5 млн долларов), в связи с чем для оздоровления финансового состояния предприятия необходимо принять срочные меры.

В частности, учредители СП должны утвердить разработанный на 2023 год бизнес-план, а также продлить сроки погашения ранее привлечённых займов, которые уже истекли, говорится в документе.





Кроме того, необходимо привлечь дополнительное финансирование от российской компании «Международные финансовые технологии XXI» с уставным капиталом 10 тысяч рублей (около 111 долларов), которая специализируется на предоставлении займов и прочих видов кредитов. Речь идёт о сумме в 1,5 млрд рублей (16,7 млн долларов) сроком на 24 месяцев с процентной ставкой, равной ключевой ставке Центрального банка России (7,5%).

При этом планируется предоставить в залог имущество завода в соответствии с условиями синдицированного кредитного договора от 24 октября 2018 года и решить другие вопросы, говорится в документе.

Для утверждения этих мер требуется большинство голосов. Неучастие других учредителей в общем собрании приводит к отсутствию кворума для проведения собрания и, соответственно, невозможности принятия решения по повестке дня собрания, отмечается в документе.

19 апреля ТМЗ направил уведомление всем учредителям, в том числе ответчикам (Metalloinvest Holding и Miramonte Investments), о созыве очередного общего собрания участников с перечнем вопросов, по которым критически важно принять решения. Руководителям этих компаний (ответчиков) через корпоративную почту 2 и 5 мая были направлены повторные уведомления.





АО «Оскольский электрометаллургический комбинат» (структура «Металлоинвеста», принадлежит холдингу USM, одним из владельцев которого является миллиардер Алишер Усманов), которое владеет 100% акций кипрского Metalloinvest Holding, в своём письме от 5 мая уведомило, что ответчик отказывается участвовать в деятельности СП, в том числе принимать участие в общих собраниях участников общества.

Как отмечается в судебном решении, ОЭК не возразила против её исключения из состава общества.

Второй ответчик — Miramonte Investments (Минфин США сообщал, что компания связана с Алишером Усмановым) — с марта 2022 года не участвует в деятельности СП, в том числе в общих собраниях участников общества, а обращения общества оставляет без ответа, отмечается в документе.

«Бездействие ответчиков делает невозможным принятие важнейших для общества решений для реализации мероприятий по финансовому оздоровлению, что, в свою очередь делает, невозможным исполнение со стороны общества обязательств перед кредиторами и фактически ставит общество под угрозу банкротства», — говорится в иске ФРРУ.

Судебная коллегия по экономическим делам Ташкентского городского суда 12 июня удовлетворила иск, и кипрские компании были исключены из состава учредителей завода. С ответчиков в солидарном порядке в пользу истца также взысканы судебные расходы в размере 3,3 млн сумов.

На решение суда ФРРУ подал апелляционную жалобу, в которой просил изменить решение в части распределения судебных расходов и взыскать судебные расходы с СП ООО TMZ. В обоснование этого в жалобе указывается, что ответчики являются резидентами Кипра, с этим государством у Узбекистана отсутствует двустороннее соглашение о взаимной правовой помощи, в связи с чем нет возможности исполнения решения суда в части взыскания судебных расходов на территории Кипра.

Однако апелляционная инстанция суда посчитала, что довод истца не может служить основанием для отнесения судебных расходов к СП по статье 118 Экономического процессуального кодекса, и 22 июня оставила решение суда первой инстанции без изменения.

«Большие планы»

Шавкат Мирзиёев и Кабул Шадиев (справа). Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz».

В начале декабря 2020 года президент Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии запуска Ташкентского металлургического завода.

Общая сумма капиталовложений в проект оценивается в сумму более 334,5 млн евро, из которых 164,56 млн евро — кредит Российского экспортно-импортного банка на 10 лет, 154,7 млн евро — собственные средства (около половины — Фонд реконструкции и развития), 15,1 млн евро — кредит банка «Асака». Расчётный срок окупаемости составлял около 8,6 года. Изначально общая стоимость проекта оценивалась в 278,2 млн евро, но после внесения изменений в проект с целью расширения производственных мощностей она выросла, как и срок окупаемости, — до 9,3 лет.

Проект строительства завода на площади 49,7 га выполнен российской группой «Метпром» «под ключ», то есть группа выступила проектировщиком и генподрядчиком проекта. Предприятие оснащено технологиями и автоматизированным оборудованием итальянской Danieli.





Управлением реализацией проекта занималось иностранное предприятие SFI Management Group, которое полностью курировало все этапы строительства и ввода, в том числе разработку проекта, переговоры со всеми заинтересованными сторонами, привлечение инвестиций, кредитов и рекрутинг иностранных специалистов.

Продукцию ТМЗ планировалось использовать в строительной индустрии (производство металлочерепицы, воздуховодов, сэндвич-панелей, гнутого профиля, лёгких стальных тонкостенных конструкций), в производстве бытовой техники (изготовление корпусов) и машиностроении (производство деталей кузовов автомобилей).

Президент Шавкат Мирзиёев заявлял, что с запуском завода сформируется цепочка производства востребованной в Узбекистане металлургической продукции, а на отечественных предприятиях ощутимо возрастёт уровень локализации. Ожидалось, что запуск завода на первом этапе позволит предотвратить отток валюты на 400 млн долларов ежегодно.

Согласно данным Агентства статистики, в 2021 году Узбекистан импортировал чугун и сталь на 2,09 млрд долларов, изделия из металла — на 577,7 млн долларов. По итогам 2022 года эти показатели выросли до 2,5 млрд и 730,8 млн долларов соответственно.

С тех пор также ведётся строительство литейно-прокатного комплекса на АО «Узметкомбинат» (стоимость — 800 млн долларов). С его вводом в эксплуатацию вкупе с ТМЗ планируется создать «металлургический кластер».

Учредители





Изначально учредителями СП «Ташкентский металлургический завод» с уставным фондом в размере 197,8 млн евро были Фонд реконструкции и развития Узбекистана (49,9%, или 98,7 млн евро) и нидерландская Metallurgical Technology and Engineering B.V. (50,1%, 99,1 млн евро).

SFI Management Group (Алишер Усманов в интервью Forbes говорил, что компания принадлежит семье брата миллиардера Фаттаха Шадиева — Кабула Шадиева, который присутствовал на открытии ТМЗ и делал презентацию президенту), управлявшая реализацией проекта, выступила с предложением стать участниками проекта.

Реструктуризация состава учредителей произошла за счёт снижения доли Metallurgical Technology and Engineering B.V. до 41,9%. SFI Management Group получила 8,2%.

25 апреля на промышленной выставке в Ташкенте генеральный директор «Металлоинвеста» Назим Эфендиев сообщил, что компания «инвестировала и вошла в капитал ТМЗ». Metalloinvest Holding (Cyprus) Limited стала владельцем 41,8% доли вместо нидерландской Metallurgical Technology and Engineering B.V., а кипрская Miramonte Investments Limited — 8,2% вместо SFI.

«Металлоинвест» и Miramonte Investments в апреле попали под санкции США.

До 30 июня 2020 года ввоз проката из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более (коды ТН ВЭД 7210 49 000 0 и 7210 70 800 0) не облагался таможенными пошлинами. Затем была введена ставка в 10% от таможенной стоимости товара. Сейчас ставка составляет 10%, но не менее 0,25 доллара за 1 кг.