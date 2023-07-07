Ташкентский металлургический завод прокомментировал информацию о своём финансовом состоянии и изменениях в составе учредителей.

Ранее «Газета.uz» со ссылкой на решение суда писала, что ТМЗ оказался под угрозой банкротства из-за «бездействия» учредителей из Кипра, связанных с российским миллиардером узбекистанского происхождения Алишером Усмановым. Фонд реконструкции и развития Узбекистана (ФРРУ), один из учредителей совместного предприятия, подал иск в суд и добился исключения инвесторов из проекта.

Согласно заявлению, сделанному ТМЗ, изменения в составе участников компании «никак не сказываются на стабильности производства и способности своевременно выполнять обязательства перед кредиторами».

Теперь единственным владельцем компании осталось государство в лице ФРРУ. Как мы писали ранее, ТМЗ за пять лет с момента регистрации юридического лица накопила убытки на 916,9 млрд сумов, а также должна выплатить кредит на 179,7 млн евро. «Задолженность ТМЗ обслуживается за счёт коммерческой деятельности. Государство не отвечает по обязательствам компании», — говорится в заявлении завода.

Компания хотела привлечь дополнительное финансирование от российской компании «Международные финансовые технологии XXI» с уставным капиталом 10 тысяч рублей (около 111 долларов), которая специализируется на предоставлении займов и прочих видов кредитов. Речь идёт о сумме в 1,5 млрд рублей (16,7 млн долларов) сроком на 24 месяцев с процентной ставкой, равной ключевой ставке Центрального банка России (7,5%).

«Привлечение кредитных средств для финансирования строительства и производства является общепринятой практикой для крупных предприятий», — заявили в ТМЗ.

Компания сообщила, что выход завода на прибыль планируется с 2026 года, в соответствии с утверждённым планом.

Напомним, Ташкентский металлургический завод был запущен в эксплуатацию в 2020 году. Предприятие выпускает холоднокатаный прокат с оцинкованным и полимерным покрытиями. Как сообщается, потребителями продукции ТМЗ являются строительные и металлоторговые компании в Узбекистане, странах СНГ, Азии и Европы.

Общая сумма капиталовложений в проект оценивается более чем в 334,5 млн евро, из которых 164,56 млн евро — кредит Российского экспортно-импортного банка на 10 лет, 154,7 млн евро — собственные средства (около половины — Фонда реконструкции и развития), 15,1 млн евро — кредит банка «Асака». Расчётный срок окупаемости составлял около 8,6 года. Изначально общая стоимость проекта оценивалась в 278,2 млн евро, но после внесения изменений в проект с целью расширения производственных мощностей она выросла, как и срок окупаемости — до 9,3 лет.

Стоит отметить, что СП, владеющее заводом учреждено в форме ООО, из-за чего компания не обязана публиковать финансовую отчётность и существенные факты о своей деятельности для публики. Для обязательного раскрытия информации предприятие должно быть переведено в форму акционерного общества.