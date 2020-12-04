В Янгихаётском районе столицы запущен Ташкентский металлургический завод по производству холоднокатаного проката с оцинкованным и полимерным покрытиями. Президент Шавкат Мирзиёев 4 декабря дал старт производству предприятия, нажав на символическую кнопку, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

Общая сумма капиталовложений в проект составила более 326,6 млн евро, из которых 226 млн евро — кредит Российского экспортно-импортного банка, 147 млн евро — собственные средства, 15,1 млн евро — кредит банка «Асака». Расчетный срок окупаемости составляет около 8,6 года.

Фото: SFI Management Group

Проект строительства завода на площади 49,7 га выполнен российской группой «Метпром» «под ключ», то есть группа выступила проектировщиком и генподрядчиком проекта. Предприятие оснащено технологиями и автоматизированным оборудованием итальянской Danieli.

Управлением реализации проекта занималось иностранное предприятие SFI Management Group, которое полностью курировало все этапы строительства и его ввода, в том числе разработку проект, переговоры со всеми заинтересованными сторонами, привлечение инвестиций, кредитов, рекрутинг иностранных специалистов.

Авторы проекта отмечают, что завод относится к экологически чистому производству и полностью соответствует международным нормам и правилам в сфере охраны природы. Сообщается, что на предприятии практически не будут образовываться отходы — вода, используемая при производстве, будет очищаться специальными фильтрами и возвращаться обратно в технологический процесс, а не сбрасываться в окружающую среду. Атмосферные выбросы также будут очищаться и сводиться к минимуму.

Продукцию ТМЗ планируется использовать в строительной индустрии (производство металлочерепицы, воздуховодов, сэндвич панелей, гнутого профиля, лёгких стальных тонкостенных конструкций), в бытовой технике (изготовление корпуса) и машиностроении (производство деталей кузовов автомобилей).

Президент Шавкат Мирзиёев заявил, что теперь сформируется цепочка производства востребованной в Узбекистане металлургической продукции, на отечественных предприятиях ощутимо возрастет уровень локализации. К примеру, в себестоимости сэндвич-панелей и кровельных материалов доля первичной продукции, произведенной в нашей республике, вырастет с 50 до 90%, систем вентиляции и кондиционирования воздуха — с 30 до 50%, а бытовой электротехники — с 35 до 50%.

По словам главы государства, запуск завода на первом этапе позволит предотвратить отток валюты в 400 млн долларов ежегодно.

Ожидается, что в целом, вместе со смежными отраслями, будет создано 5000 новых рабочих мест (672 на заводе).

Фото: пресс-служба президента

Изменения проекта

Изначально, согласно постановлению президента от 7 апреля 2017 года (ПП-2874), планировалось построить Ташкентский металлургический завод годовой мощностью 500 тысяч тонн холоднокатаного металлопроката и ввести его в эксплуатацию в августе 2019 года, а затем — в мае в 2020 года.

Однако, как объяснили представители «Метпром» на пресс-конференции в четверг, дата запуска ТМЗ переносилась дважды. В первый раз перенос был связан с внесением изменений в проект, направленных на расширение производственных мощностей до 750 тысяч тонн металлопроката в год. Это также привело к увеличению стоимости проекта до 326,6 млн евро.

Второй перенос был связан с пандемией коронавируса. На первом этапе, в течение 2021 года, ТМЗ должен выйти на производственную мощность до 500 тысяч тонн. Предполагаемый годовой объем экспорта составляет 100 тысяч тонн (в Кыргызстан, Таджикистан, Афганистан и другие страны).

В интервью с «Газетой.uz» директор отдела финансов ТМЗ Бобур Зияев сообщил, что в 2019 году Узбекистан импортировал 483 тысяч тонн металлопроката, примерно такой же объем ожидается по итогам 2020 года. Большая часть продукции завозится из Китая (50%), России (35%) и остальных стран (15%).

По его словам, предварительные переговоры с потенциальными покупателями в Узбекистане уже выявил спрос на 200 тысяч тонн металлопроката.

«Им будет выгодно покупать у нас. Они не будут зависеть от валюты, от поставки иностранных компаний. Потенциальными покупатели — это производители сэндвич-панелей, профнастила, у нас есть крупный проект с группой компаний Artel, мы будем поставлять им листы для бытовой техники», — сказал он.

Специалист также сообщил, что ТМЗ ведет переговоры с UzAuto Motors по поставке металлических листов для производства автомобилей. При этом автопроизводитель работает по стандарту General Motors, поэтому завод планирует получить сертификацию GM.

Ташкентский металлургический завод в первое время будет импортировать сырье из Магнитогорского металлургического комбината России. Однако в настоящее время также ведется строительство литейно-прокатного комплекса на АО «Узметкомбинат» (стоимость $800 млн). С его вводом в эксплуатацию вкупе с ТМЗ будет создан «металлугический кластер», что увеличит уровень локализации до 90%.

Директор отдела финансов также подтвердил «Газете.uz» смену учредителей в ходе реализации проекта. Изначально учредителями совместного предприятия «Ташкентский металлургический завод» с уставным фондом в размере 197,8 млн евро стали Фонд реконструкции и развития Узбекистана (49,9% или 98,7 млн евро) и нидерландская компания Metallurgical Technology and Engineering B.V. (50,1%, 99,1 млн евро). Общая стоимость проекта оценивалась в 278,2 млн евро.

Компания SFI Management Group, управлявшая реализацией проекта, вышла с предложением стать участниками проекта.

«После одобрения со стороны государства в лице Фонда реконструкции и развития произошла реструктуризация состава учредителей. [SFI Management Group] внесли дополнительную долю», — сообщил Бобур Зияев.

Согласно открытым данным Единого государственного регистра предприятий и организаций, реструктуризация состава учредителей произошла за счет снижения доли Metallurgical Technology and Engineering B.V. до 41,9%. SFI Management Group получила 8,2%.

Ранее российский предприниматель Алишер Усманов заявлял, что SFI Management Group, также управляющая «Узметкомбинатом», «Узвторцветметом», Алмалыкским горно-металлургическим комбинатом и рядом других активов, принадлежит семье брата миллиардера Фаттоха Шодиева (Кабула Шодиева).