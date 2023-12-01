Возбуждено уголовное дело в связи со смертью восьмиклассника в школе №99 в Мирзо-Улугбекском районе в Ташкенте. Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

Дело возбуждено по статьям 186 (производство, хранение, перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и 207 (должностная халатность) Уголовного кодекса Узбекистана.

Напомним, 28 ноября в соцсетях распространилась информация о том, что днём ранее школьник прикоснулся к открытому электропроводу на территории школы и погиб в результате удара током.

В столичном управлении образования опровергли удар электричеством и заявили, что школьник потерял сознание при выходе со спортивной площадки и позже скончался в больнице.

Впоследствии Генпрокуратура сообщила, что, по предварительным данным судмедэкспертизы, причиной смерти учащегося стал удар электрическим током.