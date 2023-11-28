Ученик 8-го класса школы №99 в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента скончался, по предварительному заключению судебной медицинской экспертизы, от удара током. Эту информацию подтвердил «Газете.uz» пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

Смерть школьника наступила в результате электротравмы, острой дыхательной недостаточности, отёка головного мозга и лёгких. У мальчика также было обнаружено поражение левой ладони электрическим током.

Ранее в социальных сетях распространилась информация о том, что в Ташкенте подросток прикоснулся к открытому электропроводу на территории школы и погиб в результате удара током.

Однако в столичном управлении дошкольного и школьного образования опровергли факт удара током и сообщили, что 27 ноября около 18:15 ученик А. А. потерял сознание, выходя со спортивной площадки во дворе учебного заведения.

В настоящее время расследованием этого дела занимается районная прокуратура, сообщили в Генпрокуратуре.