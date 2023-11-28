В социальных сетях 28 ноября распространилась информация о том, что в Ташкенте ученик 8-го класса школы №99 прикоснулся к открытому электропроводу на территории школы и погиб в результате удара током.

В столичном управлении дошкольного и школьного образования сообщили, что 27 ноября около 18:15 ученик А. А. потерял сознание, выходя со спортивной площадки во дворе учебного заведения.

Школьный охранник сразу же вызвал бригаду скорой помощи. Подростка доставили в Республиканский специализированный кардиологический центр, но несмотря на усилия врачей пострадавший скончался, не приходя в сознание.

В управлении подчеркнули, что ни один ученик не пострадал от удара током, на территории района не были повреждены линии электропередачи, а на школьном стадионе и вокруг него не было обнаружено источников электропитания.

Ведётся доследственная проверка.