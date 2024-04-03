МИД Узбекистана выступил с заявлением по поводу ракетного удара по консульству Ирана в Сирии, в результате которого погибли семеро членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«Решительно осуждаем воздушную атаку на здание консульства Ирана в Дамаске (Сирия), в результате которой несколько человек погибли и на территории дипломатической миссии произошли разрушения», — говорится в заявлении.

«Считаем нападение на дипломатические и другие представительства иностранных государств абсолютно неприемлемой ситуацией и грубейшим нарушением основ и принципов международного дипломатического права», — отметили в МИДе.

«Газета.uz» писала, что среди погибших — старший командир КСИР Мохаммед Реза Захеди, который командовал элитным подразделением «Кудс», отвечающим за проведение специальных операций за пределами Ирана. При атаке также погиб ещё один старший командир КСИР — Мохаммад Хади Хаджи Рахими.

Посол Ирана в Дамаске Хосейн Акбари заявил, что по зданию было выпущено шесть ракет с израильских истребителей F-35.