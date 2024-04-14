В ночь на 14 апреля Иран объявил о запуске по целям на территории Израиля десятков дронов и крылатых ракет. Корпус стражей исламской революции (КСИР) назвал удар ответом на атаку Израиля на иранское консульство в Дамаске, в результате которой погибли семь офицеров КСИР. О планируемом иранском ударе ранее писал ряд мировых СМИ.

По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), Иран выпустил израильской территории около 170 беспилотников, 30 крылатых ракет и 120 баллистических ракет.

Спикер ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что Израилю и его союзникам удалось сбить 99% ракет и дронов. По его словам, некоторым баллистическим ракетам удалось обойти ПВО, они нанесли незначительный ущерб авиабазе Неватим.

США помогли Израилю уничтожить почти все беспилотники и ракеты, прилетевшие из Ирана, заявил американский президент Джо Байден. Он сообщил, что созовёт встречу лидеров G7, «чтобы скоординировать единый дипломатический ответ на наглую атаку Ирана». Байден добавил, что также будет поддерживать тесный контакт с лидерами Израиля.

В связи с атакой Ирана медицинскую помощь получил 31 житель Израиля — они испытали приступы паники или получили лёгкие ранения по пути в бомбоубежища. Также известно о пострадавшей 7-летней девочке, которая получила ранения шрапнелью от падающих обломков в бедуинском районе региона Арад на юге Израиля.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант предупредил, что конфронтация с Ираном «ещё не окончена» и заявил, что Тель-Авив ответит на прямое нападение Тегерана. При этом, как передаёт CNN, президент США Джо Байден дал понять премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что США не будут участвовать в операциях против Ирана.

Иран, в свою очередь, пригрозил нанести новый удар, если Израиль ответит на атаку, и предостерёг США от вмешательства.