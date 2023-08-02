Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 31 июля подписал указ, предусматривающий продление крайних сроков приватизации нескольких крупных банков.

В частности, до конца 2024 года через приватизацию планируется сократить долю государства во втором крупнейшем банке страны — «Узпромстройбанке» — до менее 50%. Изначально планировалось выставить всю госдолю на торги до конца 2022 года, а затем — до конца 2023 года. До приватизации чистая прибыль не будет распределяться без выплаты дивидендов по простым акциям банка.

Сейчас банк контролируется Фондом реконструкции и развития (82,1%), Агентством стратегических реформ (13,1%) и «Узтрансгазом» (1,2%).

Для повышения инвестиционной привлекательности в банке будет реализована практика самостоятельного назначения председателя правления и членов его состава, говорится также в указе. Сейчас эта процедура должна согласовываться с Центральным банком.

Банк получил кредит на 125 млн долларов от Международной финансовой корпорации (МФК) с возможностью конвертации в простые акции. До конца года планируется привлечь ещё 50 млн долларов от Азиатского банка развития (АБР) с такой же возможностью, субординированный кредит от МФК на 40 млн долларов, а также выпустить «зелёные» облигации на 100 млн долларов на местном и международном рынках капитала. То есть вместо погашения займа и кредитов кредиторам могут предложить акции.

Кроме того, президент поручил Минэкономики и финансов обеспечить переоформление в качестве субординарного долга кредита на 1,28 трлн сумов, выделенного «Узпромстройбанку», без изменения условий займа.

Указом продлевается крайний срок приватизации и публичное размещение акций (IPO) и других банков:

IPO акций «Кишлок курилиш банка», которое планировалось до 1 октября 2022 года, перенесено до 1 марта 2024 года;

приватизация «Асакабанка» запланирована на конец 2025 года — она планировалась до конца 2023 года;

до 1 января 2025 года (было — до 1 июля 2023 года) планируется IPO на фондовой бирже акций АК «Халк банки» (Народный банк), АКБ «Микрокредитбанк», АК «Алокабанк», АКБ «Агробанк» и АО «Узмиллийбанк» (НБУ).

На сегодняшний день государство продало доли в двух банках. Владельцем «Ипотека-банка» стал венгерский OTP Bank — за 324 млн долларов. «Узагроэкспортбанк» был приватизирован в январе компанией Support Level (принадлежит Олимжону Шадиеву).