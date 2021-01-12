В 2021 году Центральный банк планирует разработать проект закона о небанковских кредитных организациях, который включит понятие «исламских финансов». Об этом 11 января на пресс-конференции в АИМК заявил заместитель председателя ЦБ Бехзод Хамраев.

Такое предложение во время послания парламенту 29 декабря озвучил президент Шавкат Мирзиёев. Тогда глава государства поручил Центробанку до 1 февраля внести на рассмотрение проект закона о небанковских кредитных организациях для усиления конкуренции на финансовом рынке, а также создать правовую основу для внедрения исламских финансовых механизмов.

Исламский банкинг — этот финансовая деятельность, которая соответствует принципам шариата. Ключевой характеристикой исламского банкинга считается запрет на взимание процента или ставки, которые вычисляются на основе суммы и срока займа. Такой запрет объясняется мусульманскими законами о социальной справедливости и равенстве.

Бехзод Хамраев подчеркнул, что новый закон должен усилить конкуренцию на финансовом рынке. Небанковские организации получат право предоставлять больше услуг.

В начале сентября на обсуждение выставлялся проект закона «О небанковских кредитных организациях и микрофинансовой деятельности», но в нем не были предусмотрены исламские финансы.

Проектом постановления президента, выставленного для обсуждения в мае 2018 года, планировалось создать в Узбекистане инфраструктуру исламского банковского дела и финансов. Документом ожидалось внедрение запрета на вознаграждение в виде процента (рибо), разделение с предпринимателем прибыли и убытков пропорционально долям участия в проекте, разработка нормативно-правовых актов по осуществлению страховой деятельности (такафул), лизинговой деятельности (иджарах), деятельности по операциям с ценными бумагами (сукук) и других операции на основе принципов исламского финансирования.

Ранее Аналитики Карен Срапионов и Шодлик Назаров объясняли для читателей «Газеты.uz», как исламские ценные бумаги cукук могут стать источником финансовых вливаний в экономику Узбекистана.